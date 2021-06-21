Futbol şenliğinde gönüllerince top oynadılar

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Yunusemre Belediyespor Futbol Altyapı Koordinatörlüğü’nde Evrenos Kasap Emin Kaçar Spor Tesisleri’nde 5 takımın katıldığı futbol şenliğinde minik futbolcular gönüllerince futbol oynadı.

Yunusemre Belediyespor Futbol Altyapı Koordinatörlüğü’nde Evrenos Kasap Emin Kaçar Spor Tesisleri’nde futbol şenliği düzenlendi. Pandemi kurallarına uyularak U11 (2010) doğumlu Yunusemre Belediyespor, Manisaspor, Salihlispor, Akhisar Yıldırım ve Salihli Poyraz takımlarının katıldığı turnuvada geleceğin başarılı futbolcuları antrenörler gözetiminde gönüllerince futbol oynayarak hafta sonunu eğlenerek, mutlu şekilde geçirdi.

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