Manisa FK'da vedalar sürüyor

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MANİSA, (DHA) - TFF 1'inci Lig'in yeni ekibi Manisa Futbol Kulübü, yaptığı transferler sonrası geçen sezon 2'nci Lig'de namağlup şampiyon olan kadrosundan isimlerle yollarını ayırmayı sürdürüyor. Siyah-beyazlı yönetim, geçen sezonki kadrodan Mikail Koçak ve Batuhan Tur'la da yollarını ayırdıkları açıkladı. Yeni sezon öncesi antrenmanlara Halil Onumtmak Tesisleri'nde başlayan Manisa FK, 7-19 Temmuz tarihleri arasında Afyonkarahisar'da birinci etap kampını yapacak.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2021-07-01 11:01:02



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