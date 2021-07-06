Zeytinlikte kenevir yetiştiren şüpheliye gözaltı

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Serkan ÖZDEMİR/ SOMA (Manisa), (DHA)MANİSA´nın Soma ilçesinde, zeytinlikte kenevir yetiştiren 1 kişi gözaltına alındı.

Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uruzlar Mahallesi Karaman mevkiinde uyuşturucu madde yetiştirildiği ihbarını değerlendirerek harekete geçti. Bölgede yapılan çalışmalar sonucu İ.D.'ye (62) ait zeytinliğe ekilmiş, boyları 40 ila 120 santimetre arasında değişen 22 kök kenevir bitkisi tespit edildi. Kenevirler sökülerek incelemesinin yapılması için 11 numune alındı. Geri kalan 11 kök kenevir bitkisi yakılarak imha edilirken, İ.D. gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Soma Serkan ÖZDEMİR

2021-07-06 08:12:21



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