Vatandaşların güvenliği için sulama kanalı etrafına tel örgü çekildi

Saruhanlı Belediyesi, Mütevelli Mahallesi’nden geçen ana sulama kanalının imar planı içinde kalan bölümüne, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için tel örgü çekti.

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde Mütevelli Mahallesi’nde vatandaşların can güvenliği için ana sulama kanalının imar planı içinde kalan bölümüne tel örgü çekildi. Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Başkan Yardımcısı Hüseyin Baysal ile birlikte Mahalleyi ziyaret ederek, kanal çevresinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Bilgin, burada yaptığı açıklamada yürütülen çalışma hakkında bilgi vererek, "İlçemizde tarımsal sulama sezonu başladı. Dolayısıyla Demirköprü Barajından bırakılan su, kanallar vasıtasıyla yöremize ulaştı. Bizlerde, bu kanallarda düşme ve boğulma gibi vakaların yaşanmaması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması noktasında tedbir alıyoruz. Bu kapsamda Mütevelli'de imar planı içinde kalan ana kanalın etrafına tel örgü çekiyoruz" dedi.

Çocukların ve gençlerin, yaz aylarında serinlemek için kanallara girmesinin büyük tehlike arz ettiğini ifade eden Bilgin, bu konuda ailelere da çağrıda bulunarak, "Lütfen, çocuklarımızı uyaralım ve koruyalım" diye konuştu.

