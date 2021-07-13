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Sazlık alana ekilen 15 bin 400 kök keneviri ele geçirildi 

DHA

Sazlık alana ekilen 15 bin 400 kök keneviri ele geçirildi 


Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Salihli ilçesinde sazlık alana ekilen 15 bin 400 kök Hint kenevirini, dron ile tespit edildikten sonra jandarma ekiplerince sökülerek imha edildi. 
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı Mersindere Mahallesinde DSİ Kurutma Kanalı mevkisinde sazlık alanda kenevir bitkisi ekildiği ihbarı aldı. Harekete geçen Sart Jandarma Karakol Komutanlığı ile JASAT ve İstihbarat ekipleri, sazlık alanda dron ile yaptıkları aramada boyları 10 santimetre ile 3 metre arasından değişen 15 bin 400 kök Hint keneviri olduğunu belirledi. Yapılan operasyonla Hint kenevirleri jandarma ekipleri tarafından sökülüp imha edildi. Kenevirleri sazlık alana eken şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI
2021-07-13 00:00:30

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