Kamyonet tarlaya devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

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Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, 5 metre yükseklikten tarlaya yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Alime Çetin (52) öldü, eşi Ali Çetin (54) ise yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Buldan-Sarıgöl karayolu, Dindarlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sarıgöl'den kırsal Dindarlı Mahallesi'ndeki üzüm bağına giden Alime Çetin (52) yönetimindeki 45 H 7006 plakalı kamyonet, virajda 5 metre yükseklikten tarlaya yuvarlandı. Kazada, Alime Çetin yaşamın ıyitirdi, eşi Ali Çetin ise yaralandı.

Bölgedeki tütün işçilerinin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı Ali Çetin ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı, buradan da Alaşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Alime Çetin´in cenazesi ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Sarıgöl Devlet Hastanesi´nin morguna gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Sarıgöl Vehbi SARIHAN

2021-07-24 13:41:46



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