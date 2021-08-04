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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muradiye’de Katı Atık Transfer İstasyonu yapımı hızla ilerliyor

İHA

Muradiye’de Katı Atık Transfer İstasyonu yapımı hızla ilerliyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde hayata geçirilen ve Türkiye’ye örnek olan trenle katı atıkların taşınması projesi kapsamında Muradiye’deki atık taşıma istasyonu yapım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Türkiye’de ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya alınan katı atıkların trenle taşınması projesi kapsamında Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi’nde gerçekleştirilen atık taşıma istasyonu yapım çalışmaları yüzde 50 seviyelerinde tamamlandı. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ile birlikte proje uygulama alanında incelemelerde bulundu. Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün çevreci belediyecilik vizyonuyla hayata geçirdiği projenin hayırlı olmasını diledi.

Projenin yüzde 50’si tamamlandı
Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi ve Alaşehir ilçesi Killik Mahallesi’nde atık taşıma istasyonlarının yapımlarının hızlı bir şekilde ilerlediğini belirtti. Topkaya, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde, çevreci yatırımlarımıza hızla devam ediyoruz. Türkiye’ye örnek olan trenle atık taşıma projemizde Muradiye ve Killik’te yer teslimlerini yapmıştık. Muradiye’de artık yüzde 50 seviyelerine ulaştık. Saha beton dökme işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Kısa zamanda Killik’teki çalışmaları da tamamlayarak, katı atık transfer istasyonlarında toplanan atıkların trenle buraya taşınmasını ve buradan katı atık bertaraf tesisine nakledilmesini sağlayacağız. Çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

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