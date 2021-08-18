Başkan Kayda, AK Partili Kıvırcık’ı ağırladı

MHP’li Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık’ı makamında ağırladı. AK Parti Manisa ve Salihli Yönetiminin yer aldığı ziyarette milletvekili Kıvırcık, yapılan çalışmalarla ilgili Başkan Kayda ile istişarelerde bulundu.

İlçe ziyaret programı kapsamında Salihli’ye gelerek incelemelerde bulunan AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı ziyaret etti. Salihli’ye yapılacak tüm hizmetlere Cumhur İttifakı olarak destek vereceklerini belirten Milletvekili Kıvırcık, Başkan Kayda'ya çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Zeki Kayda, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık’a bilgi verdi. Başkan Kayda, “AK Parti Manisa Milletvekilimiz Semra Kaplan Kıvırcık ile AK Parti Manisa ve Salihli Yönetimini makamımızda ağırladık. Manisa Milletvekilimiz ile Cumhur İttifakı birlikteliğinde Salihli’mize kazandırdığımız çalışmalarımız ve hizmetlerimiz hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Nazik ziyaretlerinden dolayı, Manisa Milletvekilimiz Semra Kaplan Kıvırcık ile AK Parti Manisa ve Salihli Yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyarete, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Fatih Yıldız, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, AK Parti Salihli Kadın Kolları Başkanı Fatma Ünlü, AK Parti Salihli Gençlik Kolları Başkanı Can Yetiş eşlik etti.

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