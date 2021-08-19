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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polinas Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi göz kamaştırıyor

İHA

Polinas Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi göz kamaştırıyor

LGS Yerleştirme sonuçları açıklandı. Buna göre Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile T.C Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan “Mesleki Eğitim İş Birliği” Protokolü neticesinde TOBB destekli 113 meslek lisesinin kontenjan doluluk oranının ülke genelinde yüzde 96 seviyesinde olduğu açıklandı. Manisa’da 2018 yılında ‘Proje okul’ seçilen Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de elde ettiği başarıyla göz kamaştırdı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TOBB ETÜ ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından imza altına alınan ‘Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü’ kapsamında Manisa’da 2018 yılında ‘Proje okul’ seçilen Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de elde ettiği başarıyla göz kamaştırdı.
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ile Manisa Ticaret Borsası tarafından desteklenen okul, Anadolu Teknik Programı (ATP) çerçevesinde yüzde 97, Anadolu Meslek Programı (AMP) çerçevesinde ise yüzde 94 kontenjan doluluk oranını yakaladı. Anadolu Teknik Programı çerçevesinde 90 öğrenci kontenjanına sahip okul 87 öğrenciyi Bilim Teknolojisi Elektrik Elektronik Teknolojisi ve Plastik Teknolojisi bölümlerine yerleştirdi. Yine Anadolu Meslek Programı çerçevesinde ise 200 öğrenci kontenjanı olan Polinas Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nde 188 öğrenci Bilişim Teknolojisi, Elektrik Elektronik Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi, Plastik Teknolojisi, Tesisat ve İklimlendirme Teknolojisi bölümlerine yerleşti. Bilişim Teknolojisi Alanında; Anadolu Meslek Programı çerçevesinde “Ağ Sistemleri ve Siber Güvenlik”, Anadolu Teknik Programı çerçevesinde ise “Yazılım Geliştirme” Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanında; Anadolu Meslek Programı çerçevesinde “Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı”, “Endüstriyel Bakım Onarım”, “Asansör Sistemleri”, Anadolu Teknik Programı çerçevesinde ise “Elektrik Tesisatları ve Dağıtım”, “Endüstriyel Bakım Onarım” İnşaat Teknolojisi Alanında; Anadolu Meslek Programı çerçevesinde “Mimari Yapı ve Teknik Ressamlığı”, “İnşaat Üstyapı”, “Yapı Yüzey Kaplama ve Yalıtım”, Plastik Teknolojisi Alanında; Anadolu Meslek Programı ve Anadolu Teknik Programı çerçevesinde “Plastik Teknolojisi” Tesisat ve İklimlendirme Teknolojisi Alanında; Anadolu Meslek Programı ve Anadolu Teknik Programı çerçevesinde “Soğutma ve İklimlendirme”, “Tesisat ve Enerji Sistemleri” dallarına sahip olan Polinas Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nde 23 öğretmen ve 15 atölye ve laboratuvar bulunuyor.
Manisa’da 2018 yılında proje okul seçilen Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin elde ettiği başarıyla ilgili görüşlerini açıklayan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, “Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak var olan değerlerimizi her zaman en üst noktaya taşıma felsefesiyle yola çıkıyoruz. Bu doğrultuda meslek liseleri ülkemiz açısından çok önemli. Avrupa'ya baktığımızda meslek liselerine verilen önem çok fazla. Ülkemizde de son yıllarda meslek liselerine ayrı bir önem veriliyor. Bu doğrultuda projeler üretiyor. ‘Manisa TSO'da Otomotiv ve Savunma Sanayi İçin Eğitim Seferberliği’ projemiz ülke çapında büyük yankı uyandırdı. Zafer Kalkınma Ajansı ile gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Tirsan Kardan ile uyumlu bir iş birliği içerisinde bu projemizi hayata geçirdik. Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya ve Manisa’mızın içinde bulunduğu 4 ilin katılım sağladığı 64 proje arasında 1’inciliğe layık görülen bir projeyi Manisa’ya kazandırdık. Bu projemiz ile sanayimize ara eleman yetiştirme adına büyük bir adım attık. Yaptığımız projeler ve okul bünyesinde yapılan iyileştirmeler ile birlikte Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz de şehrimizin güzide okulları arasında yer alıyor. Okulumuzun yoğun talep görmesi bizleri çok mutlu ediyor. Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz ile yaptığımız projeler sonucunda Manisa iş dünyasına nitelikli eleman yetiştiriyoruz. Bundan sonraki adımlarımızı bundan önce olduğu gibi uyumlu ve hızlı bir şekilde atıp sanayimizdeki ara eleman sıkıntısını bir nebze olsun azaltmayı hedefliyoruz. Biz üyelerimizden aldığımız güç ile şehrimize katma değer yaratmaya, iş dünyasının sorunlarını çözme adına hamleler yapmaya devam edeceğiz. Bununla birlikte eğitime olan desteğimiz artarak devam edecektir. Özelikle meslek liselerimizi sanayimiz ile entegre bir hale getirmemiz hem öğrencilerimiz açısından hem de Manisa iş dünyası açısından büyük önem arz etmekte. Yaptığımız projeler sonucunda Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz sanayimizle entegre bir okul olmuştur. Bundan sonra yapacağımız projeler ile de bu uyumu daha da artıracağımızı düşünüyorum. Sanayimizin ihtiyaç duyduğu yeni alanların açılmasını sağlamak adına Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemize destek olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşünceler ile önümüzdeki yıllarda okulumuzdan mezun olan gençlerimizin sanayicimizin ihtiyaçlarına karşılık vereceğine inanıyor, projenin oluşmasında emeği geçen başta TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere bu projemizin tüm paydaşlarına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni tercih eden Öğrencilere ve onlara mesleki seçimlerinde destek olan Velilerine teşekkür eden Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap ise projenin amacı ve mesleki eğitimin önemine ilişkin şunları belirtti:
“Mesleki Eğitim İş birliği Protokolü ile kapsama alınan meslek liselerimizde sağlanacak dönüşümle, yeni bir mesleki eğitim modelinin oluşturulması amaçlandı. Bu proje aynı zamanda; Örnek alınarak yaygınlaştırılması halinde Ülkemizin yapısal bir eksikliğini de giderecek nitelikte. Bizler de Protokolün Manisa’daki temsilcileri olarak, Mesleki eğitimin ekonomimizi ayakta tutan özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirir, dinamik bir yapıda tasarlanmasına, Ara eleman eksikliği, mesleksizlik ve genç işsizliği azaltan yeni bir mesleki eğitim modelinin oluşturulmasına, en başından beri inandık ve destekliyoruz. Manisa özelinde de; nitelikli mesleki eğitime günümüzde daha çok ihtiyaç var. Manisa, tarıma dayalı alan da dahil bir sanayi, ekonomi ve istihdam şehri. Mesleki eğitimde atılacak her adım, alınacak her mesafe geleceğimiz açısından çok önemli. Bizler de eğitime yatırım, geleceğe yatırım anlayışıyla imkanlarımız ölçüsünde proje ve kaynak temini desteklerimize devam edeceğiz. Bu düşüncelerle; Öğrencilerimize ve onlara mesleki seçimlerinde destek olan Velilerimize özellikle teşekkür ediyorum. Bunun yanında; En başta Okulumuzu Manisa’ya kazandıran Polinas Plastik San. ve Tic. A.Ş.’ne, Manisa Protokol Yürütme Kurulu Üyeleri; Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezen Şenay ve Meclis Üyesi Yahya Caymaz, Borsamızdan Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Ersaygı, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Yıldıray Demirtaş, Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Baskın ve Okulumuzun Yetkin Kadrosuna ise yoğun ve özverili çalışmalarıyla kat ettikleri mesafe için ayrıca teşekkürlerimizi sunuyor, Öğrencilerimize ve tüm Proje Paydaşlarına daha nice başarılar diliyorum. ”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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