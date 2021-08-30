Turgutlu'da 'Büyük Zafer' korteji

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Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yılı kutlamaları kapsamında 'Büyük Zafer Yürüyüşü' gerçekleştirildi. Korteje vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İlçede 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yılı kutlamaları kapsamında, Atatürk posteri ve Türk bayrağı eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşüne Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdür Vekili Güner Baki, oda başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Koza Pazarından başlayan kortej yürüyüşü boyunca, bulvardaki vatandaşlar da el sallayarak sevgi gösterisinde bulundu. Kortejin başında bulunan motosiklet tutkunları, motosikletleriyle renk kattı. Turgutluspor takımının yanı sıra Turgutlu Belediyespor'un kadın voleybol ve basketbol takımları oyuncuları da kortejde yerini aldı. Minik sporcular, Türk bayraklarını sallayarak güzel görüntüler oluşturdu. Vatandaşların ilgi gösterdiği kortej yürüyüşü, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda son buldu.

DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2021-08-30 23:27:25



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