Turgutlu 30 Ağustos coşkusunu Ceylan Ertem konseriyle taçlandırdı

Turgutlu Belediyesi Zafer Bayramı’nı Ceylan Ertem konseriyle kutladı. Her yaştan Turgutlulunun katıldığı konserde ünlü şarkıcı Ceylan Ertem, unutulmaz bir gece yaşattı. Koza Kavşağı’ndan başlayan ve binlerce kişinin katıldığı Zafer Yürüyüşü ise geceye damga vurdu.

Turgutlu Belediyesi tarafından hazırlanan iki özel etkinlikle hem Zafer Bayramı doyasıya kutlandı hem de Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliklerinin açılışı görkemli bir şekilde gerçekleştirildi.

İlk olarak Koza Kavşağı’nda başlayan Zafer Yürüyüşü’ne binlerce Turgutlulu katıldı. Ellerinde Türk Bayrakları, bando ve marşlar eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’na yürüyen binler, Zafer Bayramı coşkusunu yaşadı. Zafer Yürüyüşü’ne Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol, Kadın Voleybol takımları teknik ekibi ve oyuncuları, Turgutlu Belediyesi Spor Akademisi öğrencileri, motosiklet grubu da katıldı. Gecenin finalinde ise ünlü şarkıcı Ceylan Ertem en sevilen şarkılarını Turgutlulular için söyleyerek bayram coşkusunu ikiye katladı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Eşi Sabriye Akın ile birlikte şarkıcı Ceylan Ertem’e 10 adet fidan bağışı ve Turgutluspor forması başta olmak üzere birbirinden özel hediyeler vererek muhteşem konser için teşekkür etti. Başkan Çetin Akın, “Korona virüs salgını bir buçuk yılı aşkın süredir hayatımızı derinden etkiledi. Sevdiklerimizi zamansız ayırdı, özgürlüklerimizi kısıtladı. Çocuklarımız okullarına gidemedi. En önemlisi en mutlu günlerimizi, milli bayramlarımızı coşkulu kutlayamadık. Biliyorsunuz 26 Ağustos’ta başlayan büyük zafer yürüyüşü 30 Ağustos’ta taçlandırılmış ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından bizlere bu bayram hediye edildi. Bizlere de bu bayramı en coşkulu şekilde kutlamak düşer. Milli bayramları tekrar kutlayabildiğimiz için Rabbime binlerce kere şükrediyorum. Her konuşmamda sosyal mesajlarımızı sizlerle paylaşıyorum. Görüyoruz ki çevremizi temiz tutmadığımızda ne yazık ki ormanlarımızın ve binlerce canlarımızın yandığını gördük. Doğaya karşı saygılı olmadığımızda sel felaketleri yaşandı, hemşehrilerimizi kaybettik. En önemlisi kadınlarımıza yönelik şiddet ne yazık ki hala devam ediyor. Kadına şiddete kesinlikle ‘hayır’ diyoruz. Sokakta yaşayan can dostlarımızı unutmuyoruz ve mutlaka onlara sahip çıkmamız gerekiyor. Biliyorsunuz ki havaya paramızı atmıyoruz, havai fişek atmıyoruz. Bunun nedenleri var, doğada yaşayan canlılarımız, çocuklarımız var, onları ürkütmüyoruz. En önemlisi de sizlerin parasını 28 aydır nasıl kuruşuna kadar hesap edip harcıyorsak, sizlere hizmet ediyorsak o paranızı havaya atmıyoruz. Böylece bayramlarımızı çok coşkulu bir şekilde kutluyoruz. Sevgili Ceylan Ertem’de böyle güzel ve anlamlı gecede bizimle birlikte olduğu için teşekkür ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızın 99. yılını canı gönülden kutluyorum” dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Turgutlulular ile birlikte kutlamaktan dolayı çok mutlu olduğu ifade eden Ceylan Ertem ise, “Bu özel gecede sizlerle birlikte olmamızı sağlayan değerli Belediye Başkanımız Çetin Akın ve ekibine çok teşekkür ederim. Özellikle fidan bağışı hediyesi beni çok mutlu etti ve duygulandırdı. Bu anlamlı hediye için Başkanımıza ayrıca teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Gece Onuncu Yıl Marşı ile son bulurken törenlere Kaymakam Ali Yılmaz, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Jandarma Komutanı Halim Karaer, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz, Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Turgutlu Belediyesi Daire Müdürleri ve personeli, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, dernek ve oda başkanları ile protokol üyeleri de katıldı.

