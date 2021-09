Manisa FK'da yönetim tanıtıldı

Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)TFF 1'inci Lig´de ilk üç haftayı galibiyetle kapatarak, yenilmezlik serisini 39´a çıkaran Manisa Futbol Kulübü'nde yeni yönetimin tanıtımı yapıldı. Başkan Mevlüt Aktan´ın yönetimindeki listede başkan vekili Engin Anlı, Hüseyin Hasacar, Ali Uçak, Kadir Murat Çam, Özcan Nalbantlar, Kürşat Aydın, Ahmet Karadağ, Ali Zafer İksir, Tanju Balatlı, Erdem Özkan, Akın Sadettin Gezgin, Seyit Ali Özmen, Ali Arslan, Murat Taşkıran yer aldı. Tanıtım toplantısının ardından Manisa Futbol Kulübü FK Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Aktan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. `MANİSA FK´YI HAYAL ETTİĞİMİZ NOKTAYA GETİRECEĞİZ´Kulüp Başkanı Aktan, "Manisa FK belli bir yere geldi, iyi de gidiyor ve gitmeye de devam edecek. Biz her zaman söylüyoruz. Bu kulübün olmazsa olmazı devamlılık ve istikrar. Biz bunu gösteriyoruz ve göstermeye de devam edeceğiz. Bu kulüp büyüyor ve sabırlı olacağız. Her türlü sonuçların olduğunun, dikenli yolların olduğunun da farkındayız. Yeni yönetimimizdeki herkes taşın altına elini koyarak, Manisa FK´yı hayal ettiğimiz noktaya en kısa sürede götüreceğizö diye konuştu. 'SİYASETİ HİÇ KARIŞTIRMADIK'Kurulduğu günden bu yana kulüp ile Manisalıların tam olarak bütünleşmemesine yönelik soruyu değerlendiren Aktan, "Bazı yapılan şeyleri bugüne göre değerlendirmemek lazım. Bugünden 3-4 sene öncesini değerlendirirsek hata yapacağımızı düşünüyorum. Manisa´da, Manisaspor´dan kaynaklanan, Manisaspor´umuzun geldiği bu noktada, Manisa´da futbolu boş bırakamazdık. Bu noktada biz kendimizi tam ifade edemedik, etsek de o günün tarihine göre kabul görmeyeceğimizin çok farkındaydık. Spordan bahsediyoruz. Yıllardan bu yana siyasetin S´sini burada geçirmedik. Sadece destek almaya çalıştık. O gün için gerçekten de böyle olması gerekiyordu, böyle olmasaydı bu kulüp buralara gelemezdi" diye konuştu. 'KULUBÜ HUKUKİ OLARAK HALKA MAL EDECEĞİZ'Manisa Futbol Kulübü'nun bir açılım yapacağını antalan Aktan, "Bu kulübü halka mal edeceğiz, bunu hukuki olarak yapacağız. Manisa FK´nın hisseleri şu an bende. Önümüzdeki dönemde Manisa FK´nın markalaşması adına Manisalılara mal edeceğiz. Bu kulüp Manisalıların kulübü, bunu unutmayalım. Şu anda açıldık, açılmaya da devam edeceğiz. Manisa FK, Türkiye´de önemli bir marka olma yolunda ilerliyor. İyi bir ismi ve marka değeri var. Dedikodu yapacak, çomak sokacak, farklı yönlere sürükleyen insanlar da olabilir ama bizi tanıyanlar biliyor zaten. Biz kendimizden emin olduktan sonra burada hiçbir sıkıntı yok. Güzel ve iyi yapılan şeylerin inanıyorum ki vatandaşlar ve spor severler de yanında olacaktır. 1 buçuk milyon Manisalıya hitap ediyoruz" cümlelerini kurdu.

'19 MAYIS STADI ONARILIYOR'Maçlarını Akhisar´da oynadıklarını ve Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nun onarıldığını aktaran Mevlüt Aktan sözlerini şu şekilde tamamladı: "Manisa 19 Mayıs Stadyumu´nun onarımını Gençlik ve Spor Bakanlığı yapıyor. Aksilik olmazsa ikinci yarının belirli bir bölümünün burada yapma olasılığımız var. Fiziki şartlarımızın da düzelip maçlarımızı bizde burada oynamayı çok istiyoruz. İnşallah bu da olacak, Akhisar´a otobüs kaldırıyoruz, gelenlere elimizden geldiğince yardımcı olmak istiyoruz. Geçiş aşamasında Akhisar´da dahi olsa Manisalı futbol severlerden destek bekliyorum" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

