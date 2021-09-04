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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehzadeler’den amatöre büyük hizmet

İHA

Şehzadeler’den amatöre büyük hizmet

Şehzadeler Belediyesi’nin ilçedeki amatör spor kulüplerine hizmet vermesi için Ahmet Bedevi Mahallesi’nde toplam 4 bin 60 metrekarelik bir alanda, 1 milyon 416 bin TL bedelle hayata geçirdiği Emin Kaçar Amatör Spor Kulüpleri Antrenman Sahası, törenle hizmete açıldı.
Açılışta AK Parti MKYK Üyeleri Murat Baybatur ve Tamer Akkal, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediye Meclisi üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri hazır bulundu. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Ahmet Bedevi Mahallesi Muhtarı Turan Şahin açılış konuşması yaparak yapılan hizmet için Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e teşekkür etti. Nurlupınar Spor Kulübü Başkanı Gökhan Düzkaya ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Erol Timur da davetlilere hitap ederek, yapılan eserin amatör spor için son derece önemli olduğuna dikkat çekti, tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Emin Kaçar duygusal anlar yaşadı
Daha sonra kürsüye, tesise adı verilen amatör sporun hamisi Emin Kaçar davet edildi. Yaşarken adının bir tesise verilmesinin kendisini son derece mutlu ettiğini kaydeden Kaçar duygusal anlar yaşadı. Kaçar, “Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik’e ve Belediye Meclisi üyelerine vefaları için teşekkür ediyorum” dedi.

Şehzadeler’de devam eden projeler
Daha sonra söz alan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesi’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Çelik şöyle konuştu: “Manisa Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte 1. Anafartalar Mahallesi ve Çarşı Mahallesi’nde 190 işyerini ilgilendiren, yaklaşık 16 milyon TL bir maliyetle, sokak sağlıklaştırması projesinin 3. etabını hayata geçireceğiz. Yine Manisa Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yeni bir çalışmanın daha startını yakın zamanda vereceğiz. Bu çalışma kapsamında da Erler Caddesi, Alçıtepe Caddesi, Avnigemicioğlu Caddesi ve Postane civarında yol kaldırım düzenlemesi ile aydınlatma çalışmaları yapacağız. Şehzadeler Beledisi olarak Manisa Valiliği ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle Manisa Kalesi içerisinde yer alan Fetih Mescidi’ni restore ederek, günümüze kazandıracağız. Yaklaşık iki ay sonra restorasyon ihalesine çıkacağız. Selimşahlar Mahallesi’nde yapımı devam eden Halı Saha ve Yazlık Düğün Salonu projemizi de bir ay içerisinde teslim alarak açılışını gerçekleştireceğiz. Eski adliye lojmanları olarak bildiğimiz alanda Millet Kıraathanesi ve Gençlik Merkezi yapacağız. Kasım ayı içerisinde de bu projemiz için ihaleye çıkmayı planlıyoruz. Sancaklı Bozköy Mahallesi’nde hayata geçirdiğimiz Çok Amaçlı Salon, Açık Düğün Salonu, Büfe ve Çevre Düzenlemesi projesinde de çalışmalar devam ediyor. Türkiye Diyanet Vakfı iş birliği ile ilçemize bir aşevi kazandıracağız. Eylül ayı sonunda bu projemizin ihalesini yapmayı planlıyoruz. Çavuşoğlu Mahallemize de bir Çok Amaçlı Salon ve Muhtarlık Binası kazandıracağız. Bu projemizin de Eylül ayı sonu gibi ihalesini yapmayı planlıyoruz. Hemşehrilerimize hayırlı olsun.”

Tesis 1 milyon 416 bin TL’ye mal oldu
Açılışı yapılan Emin Kaçar Amatör Spor Kulüpleri Antrenman Sahası hakkında da bilgi veren Başkan Çelik şöyle devam etti: “Amatör spor kulüplerimizin büyük bir eksiğini giderecek, ilçemiz amatör sporuna hizmet verecek, bir spor tesisini hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Bu tesisin maliyeti, 1 milyon 416 bin TL’dir. Bunun üçte birlik kısmını Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığımız karşılamıştır. Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na destekleri için şükranlarımı sunuyorum. Toplam 4 bin 60 metrekarelik bir alanda hayata geçirilen projemiz halı saha, tesis binası ve çevre düzenlemesinden oluşuyor. Amatör spor kulüplerimize hizmet verecek ve belediyemiz tarafından işletilecek bu tesisimize, Belediye Meclisimizin kararı ile Manisa amatör sporuna büyük emekleri geçen, amatör sporun ve amatör sporcunun hamisi, değerli büyüğümüz Emin Kaçar abimizin ismini vermek, bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Amatör spor kulüplerimize ve hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun.”

Başkan Çelik’e teşekkür ettiler
AK Parti MKYK Üyeleri Tamer Akkal, Murat Baybatur, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ve Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de birer konuşma yaparak, hizmetleri için Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e teşekkür ettiler. Konuşmaların ardından dualar eşliğinde açılış kurdelası kesilerek tesis hizmete açıldı. Protokol üyeleri sahaya girerek incelemelerde bulundu ve penaltı vuruşu yaptı. Bu anlarda renkli görüntüler ortaya çıktı. Başlama vuruşunu yapan protokol üyeleri daha sonra sahayı antrenman yapacak amatör sporculara bıraktı.

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