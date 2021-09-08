Manisa FK'dan genç transfer

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MANİSA, (DHA) - TFF 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü bir transfere daha imza attı. Siyah-beyazlılar Altınordu'dan 2003 doğumlu forvet Osman Burak Destan'ı kadrosuna kattı. Ege ekibi genç oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İmza töreninde konuşan yeni transfer Osman Burak Destan, "Manisa Futbol Kulübü forması altında büyük başarılar elde etmek istiyorum. Hedefleri olan bir kulüpte olduğum için çok mutluyum" dedi.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA

2021-09-08 15:25:33



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