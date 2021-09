11 yıl önce PKK tarafından kaçırılan kızı için Ankara’ya yürüyor

Kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Mehmet Laçin, İzmir’de HDP İl Binası önünde oturma eylemini sonlandırarak Ankara’ya kadar protesto yürüyüşüne başladı. Manisa’nın Turgutlu ilçesinde konuşan Laçin, "PKK ve HDP, Kürt halkını kandırıyor, en büyük acıları bizlere onlar yaşatıyor” dedi.

İzmir'de terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı kızı için HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan Mehmet Laçin, eyleminin 3. yılında Ankara'ya yürüyerek HDP Genel Merkezi önünde çocuğunu alana kadar kamp yapacağını söyledi. Kızının üniversite okumak için Kocaeli’ye gittiğini ve burada dayısı tarafından kandırılarak dağa çıkma sürecinin yaşandığını dile getiren Laçin, “Diyarbakır’a gittim, HDP İzmir İl Başkanlığı önünde uzun süre eylem yaptım. Kızım dayısı tarafından uzun yıllar önce kandırıldı ve dağa çıkma süreci yaşandı. 11 yıldır kızımın hasretiyle yaşıyorum. Kızımın dağa çıkarılması karşılığında annesini Diyarbakır Belediyesinde o dönem işe aldılar” dedi.

Laçin, "Hedefim kızıma kavuşmak başka bir amacım yok. Kızımı elimden aldıkları günden bugüne üzüntüden kahroldum. Umudunu kaybeden aileler oldu. 2019 Ağustos sonu yürekli bir anne Hacer Kaya, 'Diyarbakır'da HDP Genel Merkezi'nin önünde oğlum 4 gündür kayıp sizdedir, inkar etmeyin' dedi ve oğlunu onlara vermedi. HDP il binasından aldı. Ben de o ümitle Diyarbakır'a yola çıktım. O gündür, bugündür 2 yıl geride kaldı. Amacıma ulaşmak için kızıma kavuşmak için Ankara'ya yürüyeceğim. Buradan HDP'lilere seslenmek istiyorum. Onlar her şeyi inkar ediyor. Çığlıklar atarak yürüyeceğim. Her şeyden önce siyasilerden destek bekliyorum. Ankara'dan İstanbul'a yürüyen siyasetçiler dediler ki amacımız halkın takdirini almak. Eğer amaç oysa en büyük haksızlığa uğrayan benim. Kaldı ki bu vatan meselesi. Benim evladımı göz göre göre PKK terör örgütüne verip de ceplerini doldurdular. Bu cep doldurma davasıdır. Kızımı kalkan olarak kullanarak yok etmeye çalıştılar. Belki de yok ettiler. 11 seneden beri haber alamıyorum. Diyarbakır'daki annelere Allah yardım etsin. Allah kimseye vatan, devlet, bayrak ve evlat hasreti yaşatmasın. Hepsi çok önemli. Benim için bunlar çok önemli. Vatana hizmeti kendime bir borç sayıyorum" dedi.

Laçin, HDP’ye oy veren seçmenlere de seslenerek, “HDP’ye verdiğiniz her oy, polis ve askere sıkılan mermidir. Bunlara oy vermeyin. Devletimiz bunlardan hazine desteğini kessin. Bunların hepsi vatan, bayrak, din düşmanı. Ben alevi ve kürdüm, bu mesele Kürt meselesi değil” dedi.

Konuşmasının ardından Mehmet Laçin, polis ekipleri tarafından alınan geniş güvenlik önlemleri eşliğinde yürüyüşüne kaldığı yerden Ankara’ya doğru devam etti.

