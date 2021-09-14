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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köseali Mahallesi dönüşüm yaşıyor

İHA

Köseali Mahallesi dönüşüm yaşıyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, Salihli ilçesine bağlı Köseali mahallesine ziyarette bulundu. 9 milyon lira yatırım bedeli ile hayata geçirilen çalışmalarda altyapı tamamlanırken üstyapı işlerine de başlandı.
MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde mahalleleri daha sağlıklı alt ve üstyapıya kavuşturmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje kapsamında Salihli ilçesi Köseali mahallesinde 9 milyon lira yatırım bedeli ile hayata geçirilen alt ve üstyapı projesinde önemli bir yol katedildi. Mahallede 10 kilometrelik kanalizasyon hattı ile 6 kilometrelik içme suyu hat çalışmaları tamamlandı. Üstyapı işine başlandı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, çalışmaları yerinde incelemek amacıyla mahalleye ziyarette bulundu. Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir, yeni nesil uzaktan okumalı su sayaçları ve muhafaza kutuları montajlarının ücretsiz bir şekilde yapıldığını ve abone branşman çalışmalarının da tamamlandığını belirtti.
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün liderliğinde il genelindeki yatırımların hız kesmeden devam ettiğini belirterek, “Salihli ilçemize bağlı Köseali mahallemizde 9 milyon lira yatırım bedeli ile hayata geçirilen modern dönüşüm yatırımımızda altyapı çalışmaları tamamlandı. Üstyapı işine başlandı. Vatandaşlarımızın yeni nesil uzaktan okumalı sayaçlarının muhafaza kutuları içinde montajları yapıldı ve artık kullanılmaya başlandı. 85 bin metrekarelik üstyapı çalışmaları için yol düzeltmeleri yapıldı ve bordür döşeme çalışmalarına başlandı. Çalışmalar tamamlandığında mahallemiz modern bir görünüme kavuşacak” dedi.
Köseali Mahalle Muhtarı Hüseyin Deniz, “Mahallemizin altyapısı 30 yıllıktı. Sorunlar yaşıyorduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün sayesinde mahallemiz dönüşümü yaşıyor. Alt ve üstyapısı ile mahallemizin çehresi değişecek. Cengiz Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek az” diye konuştu.

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