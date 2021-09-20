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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da jandarma ve emniyetten helikopter destekli denetim

İHA

Manisa'da jandarma ve emniyetten helikopter destekli denetim

Manisa'da İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından helikopter destekli yapılan ortak denetimlerde trafik kurallarını ihlal eden sürücülere para cezası uygulandı.
Manisa'da İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü müşterek denetim yaptı. ManisaTurgutlu Devlet Karayolu, SalihliGölmarmaraAkhisar Devlet Karayolu ve ManisaAkhisar Devlet Karayolunda Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopterle yapılan denetimlerde trafik ihlali yapan araç sürücüleri tespit edildi.
620 aracın kontrol edildiği denetimler sonucunda trafik ihlali yapan 39 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulanmış, 12 araç trafikten men edildi.
Faaliyete Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 7 jandarma trafik timi, 2 motosikletli trafik timi, 2 motosikletli asayiş timi, 6 jandarma asayiş timi, Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 6 bölge trafik ekibi olmak üzere toplam 56 personel katıldı.
İlerleyen günlerde "sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunu sürekli üst düzeyde tutulması" için havadan trafik denetimine devam edileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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