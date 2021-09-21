Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aşı yaptırmayan hamile kadın koronaya yakalandı “Pişmanım” dedi Zorlu süreçten geçen 7 aylık hamile kadın taburcu olmaya hazırlanıyor 7 aylık hamileyken koronaya yakalanan Meryem Altun: “Aşı olmak istedik ama bebeğimizi riske atmamak için riske atmak istemedik. Korktuğumuzdan da aşı olmadık. Bu hale geleceğimizden haberimiz yoktu. Bu yüzden pişmanım da” Manisa Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Mustafa Cihan Baysal: “Eskisi gibi daha seyrek olan gebelik popülasyonu son zamanlarda artışta olduğunu hatta birtakım komplikasyonları daha sık yaşadığını ve sonuçta bazı gebeleri kaybettiğimizi gördük” “Gebeliğin herhangi bir döneminde bu aşıların yapılmasının anne ya da bebek sağlığı üzerine bir yan etkisi olmadığı görüldü”

İHA

Aşı yaptırmayan hamile kadın koronaya yakalandı “Pişmanım” dedi Zorlu süreçten geçen 7 aylık hamile kadın taburcu olmaya hazırlanıyor 7 aylık hamileyken koronaya yakalanan Meryem Altun: “Aşı olmak istedik ama bebeğimizi riske atmamak için riske atmak istemedik. Korktuğumuzdan da aşı olmadık. Bu hale geleceğimizden haberimiz yoktu. Bu yüzden pişmanım da” Manisa Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Mustafa Cihan Baysal: “Eskisi gibi daha seyrek olan gebelik popülasyonu son zamanlarda artışta olduğunu hatta birtakım komplikasyonları daha sık yaşadığını ve sonuçta bazı gebeleri kaybettiğimizi gördük” “Gebeliğin herhangi bir döneminde bu aşıların yapılmasının anne ya da bebek sağlığı üzerine bir yan etkisi olmadığı görüldü”

Manisa’da hamilelik sırasında bebeğine bir şey olur korkusuyla aşı yaptırmayan kadın korona virüse yakalanarak hastaneye kaldırılınca “Pişmanım, keşke aşı olsaydım” diyerek kendisi gibi hamile olan hemcinslerine aşı olmaları tavsiyesinde bulundu. Manisa Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Mustafa Cihan Baysal ise gebelikte korona virüse yakalananların sayısında artış olduğunu belirterek, “Eskisi gibi daha seyrek olan gebelik popülasyonu son zamanlarda artışta olduğunu hatta birtakım komplikasyonları daha sık yaşadığını ve sonuçta bazı gebeleri kaybettiğimizi gördük” dedi.
Manisa’nın Gördes ilçesinde yaşayan 7 aylık hamile Meryem Altun, gebeliği sırasında bebeğine bir şey olur korkusuyla aşı olmak istemedi. Bu sırada korona virüse yakalanan Altun, Manisa Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan tedavilerinin ardından sağlık durumu iyiye giden Altun, taburcu olmaya hazırlanıyor. Zorlu bir süreçten geçtiğini ve aşı olmadığı pişman olduğunu söyleyen Altun, kendisi gibi hamile olan hemcinslerine de aşı olmalarını tavsiye etti.
Sağlığına kavuştuğunu ancak zorlu bir süreç geçirdiğini belirten Altun, “Bu hastalığa yakalandık ama şimdi daha iyiyiz. İlk başlarda biraz zorlandık. İnşallah bugün de taburcu olacağız. Aşı olmak istedik ama bebeğimizi riske atmak istemedik. Korktuğumuzdan da aşı olmadık. Bu hale geleceğimizden haberimiz yoktu. Bu yüzden pişmanım da. Aşı olunmasını tavsiye ediyorum” dedi.
Hamilelerin daha sık korona pozitif vaka olarak görülmeye başlandığını söyleyen Manisa Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Mustafa Cihan Baysal, “Bu hastalıktan en çok etkilenen de gebeler oldu. Başlarda izolasyon işe yarıyordu ancak gebelerin toplumda daha fazla rol alması ve izolasyondan çıkmasıyla birlikte toplumdaki bu grup daha riski hale gelmiş oldu. Pozitif olan gebelerin polikliniklere daha sık başvurduğu, doğumlarda ve acil sezaryen vakalarında daha sık pozitif olarak karşımıza çıktığını görmüş olduk. Eskisi gibi daha seyrek olan gebelik popülasyonu son zamanlarda artışta olduğunu hatta birtakım komplikasyonları daha sık yaşadığını ve sonuçta bazı gebeleri kaybettiğimizi gördük” diye konuştu.

“Gebelikte aşı yapılmasının yan etkisi olmadığı görüldü”
Korona virüsten korunmak için geliştirilen aşıların gebelik sürecinde herhangi bir yan etki oluşturmadığına dikkat çeken Uzm. Dr. Baysal, “Bu hastalığın tedavisi olmadığı için hastalığa yakalanmamak daha kolay gibi gözüküyor. Bunun için de bazı aşılar geliştirildi. Ülkemizde olan aşılar aslında gebelik dönemlerinde öncesinde ve sonrasında uygun olarak piyasaya sürüldü. Bununla ilgili çalışmalar yapıldı. Gebeliğin herhangi bir döneminde bu aşıların yapılmasının anne ya da bebek sağlığı üzerine bir yan etkisi olmadığı görüldü. Gerek düşük oranlarında artış gerek ileri haftalardaki komplikasyonlarda artış gerek erken doğumları arttırmadığı görüldü. Bu sebepten dolayı aslında kendini risk durumunda gören gebelerin bu aşılarla aşılanması uygun olabilir. Pozitif olan gebeler, hayatını kaybedenler, çocuğunu kaybedenler ya da ilk hafta düşüklerin hepsi aşısızdı. Hiç aşılı, aşıları tamamlanmış, tüm dozları tamamlanmış gebelerde bunları görmedik. Tüm gördüğümüz Covid ile ilgili komplikasyonlar aşısız gebelerde” ifadelerini kullandı.
Varyantlarla birlikte gebelerde vaka sayılarında biraz artış olduğu görüldüğünü belirten Uzm. Dr. Baysal, “Varyantın olması biraz daha arttırdı gibi. İlk dönemlerde de gebeleri görüyorduk ama hem poliklinik başvuruları hem hiçbir semptomu olmayan normal yatış olan, acil sezaryene ya da doğuma girmesi gereken gebelerden aldığımız örnekte Covid pozitiflik sıklığı daha fazla olmaya başladı” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayıp olarak aranıyordu cesedi bulundu
YEREL HABERLER Kayıp olarak aranıyordu cesedi bulundu
Manisa'da 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Manisa'da 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Babasını boğazını keserek öldürdü, ablasının evinde yakalandı
YEREL HABERLER Babasını boğazını keserek öldürdü, ablasının evinde ...
Manisa FK'da Orgill sustu
YEREL HABERLER Manisa FK'da Orgill sustu
Tuğla fabrikaları fotoğrafçıların ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Tuğla fabrikaları fotoğrafçıların ilgi odağı oldu
Aigai Antik Kenti'nde çatı kiremidi üzerindeki merak uyandıran parmak izleri
YEREL HABERLER Aigai Antik Kenti'nde çatı kiremidi üzerindeki merak ...
Manisa’da korkunç cinayet Cinnet getiren kadın babasının boğazını kesti Babasını boğazını kesip ablasına haber verdi Baba katili genç kadın jandarma tarafından gözaltına alındı
YEREL HABERLER Manisa’da korkunç cinayet Cinnet getiren kadın ...
Belediyenin teşvikiyle aşı oldular hediyeleri kaptılar Alaşehir Belediyesi tarafından ilk Covid aşısını olanlar arasında çekilişle ödül verileceğinin duyurulmasının ardından aşılama oranlarında ciddi artış yaşandı Yapılan çekilişle 9 şanslı kişi cep telefonu, bisiklet ve akıllı kol saatine kavuştu Düzenlenen törenle hediyelerini alan 9 kişi de verilen ödüllerin kendilerini aşı olmaya teşvik ettiğini söyledi
YEREL HABERLER Belediyenin teşvikiyle aşı oldular hediyeleri ...
Bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi Selendi’de söyleşi gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi ...
Covid sonrası yaşanan psikolojik sorunlar giderilecek Manisa İl Sağlık Müdürlüğünün 'Yarına umutla' projesi başlıyor
YEREL HABERLER Covid sonrası yaşanan psikolojik sorunlar ...
Minibüs karşı şeride geçip takla attı: 2'si çocuk, 5 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs karşı şeride geçip takla attı: 2'si çocuk, 5 ...
Minibüs takla atıp karşı şeride geçti; 5 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs takla atıp karşı şeride geçti; 5 yaralı
Vali Karadeniz misafirlerini ağırladı
YEREL HABERLER Vali Karadeniz misafirlerini ağırladı
Devlet Bahçeli Kavşağı dikey bahçe ile yeşilleniyor
YEREL HABERLER Devlet Bahçeli Kavşağı dikey bahçe ile yeşilleniyor
Muradiye Mezarlığında çalışma başlatıldı
YEREL HABERLER Muradiye Mezarlığında çalışma başlatıldı
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Manisa'da jandarma ve emniyetten helikopter destekli denetim
YEREL HABERLER Manisa'da jandarma ve emniyetten helikopter destekli ...
Genel Müdür Aslay, Kemiklidere’de mahallelilerle buluştu
YEREL HABERLER Genel Müdür Aslay, Kemiklidere’de mahallelilerle ...
Hafızlık yarışmasının Türkiye birincisi Manisa’dan
YEREL HABERLER Hafızlık yarışmasının Türkiye birincisi Manisa’dan
Üniversite öğrencilerine Manisakart kolaylığı
YEREL HABERLER Üniversite öğrencilerine Manisakart kolaylığı
SGK Müdürü Kurt'tan sosyal güvenlik hakkıyla ilgili önemli açıklamalar SGK Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt İHA Manisa İl Temsilciliğini ziyaret etti Kurt: "Sosyal güvenlik vazgeçilmez bir haktır"
YEREL HABERLER SGK Müdürü Kurt'tan sosyal güvenlik hakkıyla ilgili ...
Turgutlu Belediyesi yağlı güreşlere hazırlanıyor
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesi yağlı güreşlere hazırlanıyor
Üniversiteye ulaşım artık daha konforlu ve rahat
YEREL HABERLER Üniversiteye ulaşım artık daha konforlu ve rahat
Kaybettiği cüzdanına Yunusemre Belediyesi personeli sayesinde kavuştu
YEREL HABERLER Kaybettiği cüzdanına Yunusemre Belediyesi personeli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.