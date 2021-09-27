Yunusemre işçi ile işvereni buluşturmaya devam ediyor

Yunusemre Belediyesi, iş arayan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla kurduğu istihdam birimi aracılığıyla işyeri sahipleri ile iş arayan vatandaşları buluşturuyor.

Yunusemre Belediyesi’nin “Yüzüncü Yıla Yüz Proje” vaatleri arasında yer alan İstihdam Merkezi, iş arayan vatandaşlarla işvereni bir araya getiriyor. Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden İstihdam Merkezi, İŞKUR İl Müdürlüğü ve danışmanlık şirketleriyle birlikte çalışarak vatandaşların iş bulmalarını sağlıyor. Birime başvuran vatandaşların formları, demografik özelliklerine göre düzenlenerek Bilgi İşlem Müdürlüğü’nce geliştirilen sistemde toplanıyor. Toplanan başvurular, vatandaşların kriterlerine göre firmalara yönlendiriliyor. Yapılan çalışma kapsamında işçi arayan İSS Hazır Yemek Şirketi aradığı özellikleri taşıyan personeller ile Yunusemre Belediyesi Encümen Salonunda mülakat gerçekleştirdi. Çalışmaya ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, merkezin birçok vatandaşın iş bulmasına vesile olduğunu belirtti.

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