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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa, su ücret tarifesinde 30 büyükşehir arasında 18’inci sırada

İHA

Manisa, su ücret tarifesinde 30 büyükşehir arasında 18’inci sırada

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, katıldığı televizyon programında Manisa’nın en pahalı suyu kullanmadığını, mekanik sayaç kullanan aboneler bazında 18’inci sırada, kartlı sayaç kullanıcıları arasında ise 30 büyükşehir belediyesi arasında 19’uncu sırada olduklarının altını çizdi.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik ile Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Manisa TV’de yayınlanan ‘Gündem Özel’ programına katıldı. Çevik ve Akbaş, su faturaları ile önemli açıklamalarda bulundu. Çevik, Eylül ayı faturalarını baz alarak diğer 30 büyükşehir belediyesine bağlı su ve kanalizasyon idareleri ile bir kıyaslama yaptıklarını belirtti. Mekanik sayaç kullanıcıları dikkate alındığında Manisa’nın su ücret tarifesinde 30 büyükşehir belediyesi arasında 18’inci sırada olduğunu vurgulayan Çevik, kartlı sayaç abonelerinin suyu yüzde 10 indirimli kullandığı için bu noktada da 19’uncu sırada olduklarını söyledi.
Çevik: “Manisa en pahalı suyu kullanmıyor”
Manisa’da abonelerin 3’te 2’sinin suyu indirimli kullandığını belirten MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Biz su zengini bir ülke, su zengini bir şehir değiliz. Suyumuzun yüzde 99’unu yeraltından temin eden ve bunun için milyonlarca TL elektrik gideri olan bir kurumuz. Tek gelir kaynağımız su. 2014 yılında kurulduğumuzda Manisa ilinin abonelerinin tüketim ortalamasını çıkardık. Bu tüketim ortalamasına göre bir kademe aralığı belirledik. Bizim kadememiz belirli bir kademeye kadar aynı şekilde ilerliyor. 30 tane büyükşehir belediyesini karşılaştırdık. Hepsinde farklı farklı bedeller var. 2021yılı Eylül ayı güncel su faturaları üzerinden bir kıyaslama yaptık. Bu tabloda da gördüğümüz gibi Manisa ili su ücret tarifesinde mekanik sayaç kullanıcılarında 18’inci sırada yer alıyor. 30 büyükşehir belediyesi arasında 18’inci sıradayız. Genel kanıya göre ‘Manisa en pahalı suyu kullanmıyor’. Kartlı sayaç kullanıcıları ise suyu yüzde 10 indirimli kullandığı için diğer 30 büyükşehir ile kıyasladığımızda 19’uncu sırada yer alıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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