Bakan Çavuşoğlu, Manisa’da nikah şahidi oldu Bakan Çavuşoğlu, Manisa’da yeğeninin düğününe katıldı

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manisa’nın Salihli ilçesinde yeğeni Banu Çavuşoğlu ile Ahmet Yüksel’in düğün töreninde nikah şahitliği yaptı.

Lidya Sardes Termal Otel’de gerçekleştirilen düğünde Banu Çavuşoğlu ve Ahmet Yüksel çiftinin nikahını Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda kıydı. Çavuşoğlu ve Yüksel çiftinin nikah şahitliğini yapan Bakan Çavuşoğlu, çiftlere ömür boyu mutluluklar dileyip, evlilik cüzdanını ise yeğeni Banu Çavuşoğlu’na değil, damat Ahmet Yüksel’e verdi.

Nikahı kıyan Başkan Kayda ise genç çifte fincan takımı hediye edip, bir ömür boyu mutluluklar diledi.

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