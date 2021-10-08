Saruhanlı'da yüksekokul binasının yapımı hızla ilerliyor

Saruhanlı Belediyesi tarafından 6 milyon 950 bin liraya ihale edilen bin 500 öğrenci kapasiteli Manisa Celal Bayar Üniversitesi Saruhanlı Meslek Yüksekokulu binasının ince işleri ve 835 metrekare çevre düzenlenmesinin yapımı hızla devam ediyor.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Belediye Meclis Üyesi Hasan Aydır ile birlikte Manisa Celal Bayar Üniversitesi Saruhanlı Meslek Yüksekokulu inşaatını ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Başkan Bilgin, burada yaptığı açıklamada, 12 derslik, 7 laboratuvar, 2 amfi, 1 kütüphane ve idari binadan oluşan okulun yapımının 6 ay içinde tamamlanacağını ifade ederek, okulun 2022 2023 eğitim öğretim sezonunda eğitime açılacağını müjdeledi.

Okulun kaba inşaatının 7 Mart 2018’de tamamlandığını ancak o tarihten bu yana bir çalışma yapılmamış olduğunu belirten Başkan Bilgin, "Okulun kaba inşaatı 7 Mart 2018 tarihinde tamamlanmış. Ancak o tarihten sonra herhangi çalışma yapılmamış. Biz göreve geldiğimizde durumu inceledik ve söz konusu eğitim olduğu için hemen çalışma başlattık. Yüksekokul, Saruhanlı için gerçekten çok önemli, bu nedenle binanın geri kalan işlerini tamamlanması için temmuz ayında ihale düzenledik. 6 milyon 950 bin liraya olan ihale sürecinin ardından binada kalan işlerin tamamlanması için çalışmalara başlandı” dedi.

Başkan Bilgin, Saruhanlı'da 1990'lı yıllarda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ait bir binada eğitime başlayan mevcut Manisa Celal Bayar Üniversitesi Saruhanlı Meslek Yüksekokulu binasının yetersiz olduğunu ve ihtiyaca cevap veremediğini kaydetti.

Okulda hali hazırda şu an Gıda Teknolojisi ve İşletme Yönetimi olmak üzere 2 bölüm bulunduğunu ve bu bölümlerde 400 öğrencinin eğitim gördüğünü ifade eden Bilgin, yeni okul hizmete açıldığında ilave yeni bölümlerin açılacağını 400 olan öğrenci sayınının bin 500'lere çıkacağını söyledi.

Yeni okulun Saruhanlı'ya ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda büyük katkı sağlayacağını belirten Bilgin, yatırımın hayırlı olmasını diledi.

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