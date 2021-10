Kazakistan Ankara Büyükelçisi Saparbekuly'dan Manisa'da iş birliği vurgusu Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Saparbekuly Vali Karadeniz’i ziyaret etti

Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i ziyaretinde yaptığı açıklamada, Kazakistan’da çalışan yabancı şirketler arasında Türkiye’nin 2. sırada olduğunu ve toplamda 3 bin 500’e yakın şirketin faaliyet gösterdiğini belirterek, "Gördüğüm kadarıyla Manisa, Türk sanayisinin önemli bir merkezidir. Sayın Valim, inşallah sizlerin de desteklerinizle Kazakistan’da daha çok iş birliği projeleri gerçekleştiririz" dedi.

Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Vali Yaşar Karadeniz’i makamında ziyaret etti. Ziyarette Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Daha sonra Büyükelçi Saparbekuly ve Vali Karadeniz, Manisa’nın sanayisi, tarımı, kültür ve turizmine ilişkin Valilik makamında bir süre sohbet etti.

Ziyarette konuşan Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, “Türkiye bizim için siyasi, ekonomik, ticari, stratejik partnerimiz olmakla beraber, her şeyden önce gurur duyduğumuz, kıvanç duyduğumuz kardeş ülkemizdir. Bu sene Kazakistan’ın 16 Aralık’ta bağımsızlığının 30. yıl dönümü kutlanmakta ve aynı şekilde bağımsızlığımızı Kazakistan’daki kadar görkemli kutladığımız bir yer varsa o da yurtdışında Türkiye’dir. Kazakistan bağımsızlığını ilan ettikten sonra dünyada Kazakistan’ı tanıyan ilk ülke Türkiye Cumhuriyeti’dir. Tabi kardeşlik stratejik ilişkilerimiz her türlü alanda gelişmekte. Bunda tabi ki kuşkusuz Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı, Türk Dünyasının Onursal Başkanı Sayın Nursultan Nazarbayev’in emekleri ve yine minnetle yad ediyoruz, isimlerini merhum Cumhurbaşkanlarımız Turgut Özal ve Süleyman Demirel’in emekleri çok büyüktür. Tabi Kazakistan, Türkiye ilişkileri son 20 senede büyük bir yol kat etti, bu da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Kazakistan’a, Türk dünyasına verdiği önemden dolayı” dedi.

Kazakistan, Türkiye arasında hem ikili hem bölgesel hem de uluslararası alanda iş birliği bulunduğunu ifade eden Büyükelçi Saparbekuly, bu senenin verilerine göre Türkiye’nin, Kazakistan’ın ilk beş ticari ortağından biri olduğunu ve yatırım alanında da iki ülke arasında ilişkilerin bulunduğunu, Kazakistan’da çalışan yabancı şirketler arasında Türkiye’nin 2. sırada olduğunu ve toplamda 3 bin 500’e yakın şirketin faaliyet göstermekte olduğunu ifade etti.

Türk müteahhitlerinin dünyada en çok proje aldıkları devletler arasında Kazakistan’ın 5. sırada olduğunu söyleyen Büyükelçi Saparbekuly, “Kazakistan bölgenin eski Sovyetler coğrafyasının en önemli siyasi ve ekonomik istikrarlı ülkesidir. Kazakistan satın alma paritesine bakıldığında dünyanın 40. ekonomisine sahip, kişi başına düşen milli geliri 10 bin dolara yaklaştı. Biz de Kazakistan’daki fırsatlardan Türk iş adamlarının da faydalanmasını arzu ediyoruz. Bugünkü ve dünkü ziyaretlerimizin amacı da bu, dün ilk defa Manisa Organize Sanayini ziyaret ettik, orada birkaç firma ile görüşme yaptık. İnşallah daha sık geleceğiz Manisa’ya, gördüğüm kadarıyla Manisa, Türk sanayisinin önemli bir merkezidir. Sayın Valim, inşallah sizlerin de desteklerinizle Kazakistan’da daha çok iş birliği projeleri gerçekleştiririz” dedi.

Kazakistan ve Türk Cumhuriyetleri ile her şeyden önce köklerimizin olduğu vurgulayan Vali Yaşar Karadeniz, “Sizler, Kazaklar olsun Kırgızlar olsun diğer Türk Cumhuriyetleri olsun orada ne kadar güçlü ve dimdik olursanız, bizlerde burada o kadar güçlü ve dimdik ayakta kalabiliriz. Dolayısıyla iş birliğimizin birlikteliğimizin bir kardeşlik hukuku çerçevesinde sürdürülmesini her şeyden önce Türk milletinin ortak menfaati olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

Manisa’nın Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarının bulunduğu illerden birisi olduğunu söyleyen Vali Karadeniz, “Sanayi üretimimizin parasal büyüklüğü olarak şu anda Türkiye’de altıncı sıradayız ama bizi öne çıkaran önemli boyutumuz teknolojik yatırımlarında ilimizde yapılmış olması ve bu anlamda dünyanın birçok ülkesiyle rekabet edebilir durumda olmamız. Hatta birçok bildiğimiz uluslararası firmanın da Manisa’ya gelerek burada fabrika açmak suretiyle o rekabetin içine girdiklerini dünkü ziyaretinizde gözlemlemişsinizdir. Manisa olarak Türkiye’de tarımsal üretimimizin büyüklüğü olarak da 5. sıradayız. 13 bin kilometre karelik geniş bir alanımız var ve bu alanın yüzde 48’inde sulu tarım yapılıyor. Özellikle öne çıkan ürünlerimiz üzüm ve zeytin başta olmak üzere hemen hemen her türlü zirai üretim ve bu ürünleri işleyecek gıda sanayimiz oldukça iyi durumda. Bu iş birliğinin gelişmesi anlamında bizlere de ne düşerse her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

Vali Karadeniz, Büyükelçi Saparbekuly’e ziyareti sebebiyle teşekkür ederek Manisa’ya özgü yöresel ürünler hediye etti.

