Salihlili yüzücüler madalyalarla döndü

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Salihli Belediyespor Yüzme Takımı sporcuları, İzmir’den madalyalarla döndü. Madalya alan yüzücüler, kazandıkları madalyalarla birlikte Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı ziyaret etti.

Türkiye Yüzme Federasyonu 2021 faaliyet programında yer alan 1112 yaş il içi vize 3. Seçme Müsabakaları, Ege Üniversitesi Prof. Dr. Sermed Akgün Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirildi. Müsabakalara katılan Salihli Belediyespor Yüzme Takımı sporcularından Melis Naz Girgin 2 altın, Defne Rengin Alagöz 1 altın, Hüma Toptaç 1 altın, 1 gümüş madalya kazanırken, Emine Efdal Biçer, Zehra Günay, Poyraz Efe Yıldız, Melis Çakır ve Ceylin Kasap 1’er bronz madalya kazandı. Madalya kazanan sporcular, Antrenör Nur Kotan ve Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz ile birlikte Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı ziyaret etti. Antrenör Kotan, İzmir’de altın madalya kazanan sporcuların, bölge şampiyonasına katılacağını söyledi.

Manisa Büyükşehir ve Salihli Belediyesi işbirliğinde ilçeye kazandırılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ile Salihli’de yüzme sporunun ivme kazandığını belirten Başkan Kayda, madalya kazanan başarılı yüzücüleri tebrik etti.

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