110 ülkeden on binlerce öğretmenin başvuruda bulunduğu 2021 AKS Education tarafından düzenlenen ‘Global Teacher Award’ yarışmasında bu yıl ‘Küresel öğretmen’ ödülünü almaya hak kazanan Türkiye'deki 10 öğretmenden biri de Manisa’da özel bir okulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Volkan İner oldu. İner, ödülünü Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de tüm dünya ile aynı anda gerçekleşen canlı yayında online olarak aldı.

Küresel Öğretmen Ödülü, dünyanın her köşesine aktif olarak ulaşmayı amaçlayan ve mesleklerine katkılarda bulunan olağanüstü öğretmenleri tanımlayan ve tanıyan en prestijli organizasyonlardan ve ödüllerden biri olarak tanınıyor. Uluslararasında örnek eğitimci kimliğine verilen ödülü kazanan Türkiye'deki 10 öğretmenden biri olan Volkan İner’in başarısı hem Manisa’yı hem de tüm Türkiye’yi gururlandırdı.

“Global Teacher Award (Küresel Öğretmen Ödülü), farklı konuları öğretmede mükemmellik sergileyen, öğrencilere olağanüstü katkılar sağlayan ve sadece sınıf içi değil sınıf dışında da öğreterek topluma hizmet eden öğretmenleri belirlemeyi amaçlayan prestijli bir ödül olarak biliniyor.

Volkan İner, ödülle ilgili olarak, “Asla vazgeçmeden azimle, sevgi ile yaptığım bu mesleği dünya çapında böylesine özel bir ödülle buluşturmak harika bir duygu. Bu almış olduğum ödülü aileme, benimle birlikte bu duyguları paylaşan dostlarıma, iş arkadaşlarıma ve ülkeme armağan ediyorum. Ayrıca benimle birlikte ülkemden ödül almış olan diğer çalışma arkadaşlarımı da kutluyorum. En önemli anlardan biri de bizi yalnız bırakmayan Türkiye’nin Hindistan Büyükelçisi Sayın Fırat Sunel’e de çok ama çok teşekkür ediyorum. Bizlere verdiği destek mesajı paha biçilemezdi.” dedi.

İner, “Asla yapmaktan emin olduğunuz ve yapmayı planladığınız işlerinizden vazgeçmeyin. Bugün değilse yarın mutlaka değer görecektir.” şeklinde konuştu.

Volkan İner pandemiden önce yapmış ve katılmış olduğu birçok proje ve yarışmanın yanı sıra pandemi süresince ve halen devam ettirdiği “Teacher Talks” (Öğretmen Sohbetleri) projesi ile dünyanın farklı ülkelerindeki birçok öğretmeni, eğitmeni ve önemli kişileri buluşturuyor. Bu görüşmelerde dünyanın farklı yerlerindeki eğitimciler fikirlerini, yaptıklarını, eğitim anlayışlarını, hayat görüşlerini ve daha birçok konuyu paylaşıyorlar.

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