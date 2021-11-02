Büyükşehirden kırsala 100 bin adet fidan desteği

Manisa’da tarımsal üretimin çeşitlenmesi ve nitelikli ürün üretimi ile üreticilerin topraktan elde ettikleri kazancın artması için önemli çalışmalar yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde meyveciliği geliştirmek için dev bir hamleye daha imza attı. Manisa Büyükşehir Belediyesi 17 ilçede 1000 üreticiye trilye zeytin, ceviz, badem, ayva, Trabzon hurması, incir, kayısı ve menengiç çöğürü dağıtacak. 100 bin adet meyve fidanının yüzde 75 hibeli olarak üreticimize dağıtılacağı öğrenildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede 1000 üreticiye 100 bin adet meyve fidanı dağıtacak. 26 bin 900 adet trilye zeytin, 22 bin 100 adet ceviz, 16 bin 980 adet badem, bin 50 adet ayva, 1890 adet Trabzon hurması, 8 bin adet incir, 5 bin adet kayısı ve 18 bin adet menengiç fidanı, Manisa Büyükşehir Belediyesi vasıtasıyla toprakla buluşacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında üreticilere destek olacaklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “İlimiz genelinde meyveciliği geliştirmek, üreticiyi sertifikalı fidanlarla üretime teşvik ederek ürün kalitesi konusunda bilinçlendirmek, hızla artan nüfusun yiyecek ve tarımsal ürün ihtiyaçlarını karşılayacak, tarıma dayalı sanayimizin istediği özellikte hammadde ihtiyacına sürekli cevap verebilecek, ihracatımızda önemli yeri olan tarımsal ürünleri yetiştirmek ve sanayimizin gelişmesi için yıldan yıla artan döviz ihtiyacını karşılayacak olan önemli bir kaynak olması amacıyla üreticilerimize; zeytin (trilye), ceviz, badem, ayva, cennet hurması, incir, kayısı ve menengiç dağıtımı gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.



Yüzde 75 hibeli

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin dağıtımı yapılacak meyve fidanlarının maliyetinin yüzde 75’ini karşılayacağını belirten Başkan Ergün, “Üreticilerimiz, aldıkları fidanın yalnızca yüzde 25’lik kısmını kendileri ödeyecek. Geri kalan yüzde 75’li kısmı Manisa Büyükşehir Belediyemiz tarafından üreticilerimize hibe edilecek” dedi.



Kayısı, incir ve menengiç fidanları iş birliği ile dağıtılacak

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kayısı, incir ve menengiç fidanlarının Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yapılan işbirliği protokolü kapsamında üreticilere verileceğini söyledi. Başkan Ergün, “Manisa’mızın meyvecilikte de daha fazla söz sahibi olmasını amaçlıyoruz. Üretim alanlarının adeta meyve bahçesine dönmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şimdiden halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

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