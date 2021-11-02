Yunusemre personelinden kan bağışına destek

Yunusemre Belediyesi personeli, Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında kan bağışında bulunarak anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Yunusemre Belediyesi ve Türk Kızılayı Manisa Şubesi önemli bir etkinlik düzenledi. Yunusemre Belediyesi önüne konuşlandırılan Türk Kızılayı Mobil Aracı ile belediye personelinden kan bağışı toplandı.

Kızılay Haftası nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikte belediye personeli kan verdi. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal’ın da katıldığı etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kan bağışının önemine vurgu yaptı. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kızılay haftası nedeniyle Türk Kızılayı Manisa Şubesi ile kan bağışı etkinliği yaptık. Tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz. Buraya gelerek kan veren bütün bağışçılarımıza şükranlarımızı arz ediyorum. Düzenli kan bağışçılığı çok önemli. Belediye olarak bu tür çalışmalara her zaman destek veriyoruz” dedi.

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