Yeni müdür göreve başladı

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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde görevli iken Selendi'ye atanan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Recep Ceylan, göreve başladı.

Sinanpaşa ilçesinde 13 yıl boyunca görev yapan ardından geçtiğimiz günlerde Manisa'nın Selendi ilçesine atanarak görevine başlayan İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Recep Ceylan, "Kanun ve yönetmeliklere uygun vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırıcı hizmetler yapmak için çalışacağız. Selendi ilçemize atanmaktan dolayı mutluyum." dedi.

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