9 yıl boyunca babasının istismarına uğrayan kadın: Çocukluğumu çaldılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

9 yıl boyunca babasının istismarına uğrayan kadın: Çocukluğumu çaldılar

DHA

9 yıl boyunca babasının istismarına uğrayan kadın: Çocukluğumu çaldılar


Davut CAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'da yaşayan 2 çocuk annesi A.A. (31), 17 yaşına kadar kendisine 9 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdüğü babası Ş.B.'ye (55) verilen 13,5 yıl hapis cezasının İstinaf Mahkemesi tarafından da onanmasına rağmen yaklaşık 5 yıldır tutuksuz yargılanıp, dışarıda gezmesine tepki gösterdi. A.A. "Bir çocuk dünyaya geldiğinde ilk güvenmesi gereken kişi anne ve babasıdır. Ancak ben annem ve babam yanımda olduğunda kendimi tehlikede hissediyorum. Çocukluğumu çaldılar" dedi.
Çocukluğu Uşak'ta geçen şimdi ise Manisa'da yaşayan A.A. (31), iddiaya göre, 8 yaşından 17 yaşına kadar kilitli odada öz babası Ş.B.'nin cinsel istismarına uğradı. Cinsel istismarı annesi, teyzesi, ortaokul ve lise öğretmenlerine anlatmasına rağmen kimse inanmadı. A.A., 19 yaşına geldiğinde S.A. (33) ile evlendi. 2 kız çocuğu dünyaya getiren A.A., yaşadığı travmalar peşini bırakmayınca babası Ş.B. hakkında 2016 yılının mayıs ayında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan Ş.B., sevk edildiği adliyede tutuklandı, yaklaşık 6 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Uşak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, Ş.B. hakkında, 'nitelikli cinsel istismar' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açıldı. 2018 yılının nisan ayında görülen ilk duruşmada savunması alınan Ş.B., hakkındaki iddiaları reddederek, "Kızıma cinsel istismarda bulunmadım ancak birkaç kez şiddet gösterdim. Bir keresinde ev telefonu faturasının yüksek gelmesi nedeniyle dövmüştüm. Erkek arkadaşlarıyla konuşuyormuş. Daha sonra kredi kartımdan, benden habersiz bir şekilde 600 TL'lik makyaj malzemesi almış. O zamanlar maddi durumum iyi değildi, bu nedenle kendisine kızdım. Kızım bu olaylar nedeniyle eşime, "Ben, bunun acısını sizden çıkarırım' demiş. Bu nedenle bana iftira attığını düşünüyorum" dedi.
2018 yılının Nisan ayında görülen ikinci duruşmada, mahkeme heyeti Ş.B.'ye 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 13,5 yıl hapis cezası, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise beraatine karar verdi. Her iki tarafın da karara itiraz etmesi üzerine dosya İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi. Yerel mahkemenin kararı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15'inci Ceza Dairesi tarafından 11 Ekim'de onandı. Tarafların tekrar itiraz etmesi üzerine, dosya bu kez Yargıtay'a gönderildi.
'KORTUĞUM VE ÜÇÜK OLDUĞUM İÇİN TEPKİ GÖSTEREMİYORDUM' 
Konuyla ilgili DHA'ya konuşan A.A., "En son 17 yaşımdayken, bağırıp tepki gösterince istismar olayları son buldu. Öncesinde korktuğum için ve yaşımın da küçük olması nedeniyle tepki gösteremiyordum. 19 yaşımda evlenerek o evden ayrıldım. 26 yaşımda, ikinci çocuğumu da dünyaya getirdikten sonra dünyanın güvensiz olduğu ve çocuklarımı nasıl koruyacağım konusunda bende bir kaygı ortaya çıktı. Geçmişte de bu olayları yaşadığım için psikolojik olarak çok sıkıntı çekmeye başladım. Bunun neticesinde psikolojik destek almaya başladım ve bunun altında o evde yaşadıklarım olduğu ortaya çıktı. Destek almadan önce, geçmişe yönelik böyle bir dava açabileceğimi bilmiyordum. Sonrasında da araştırdım ve dava açmaya karar verdim" dedi.
'ÇOCUKLUĞUMU ÇALDILAR'
A.A., bir çocuğun dünyaya geldiğinde ilk güvenmesi gereken kişilerin anne ve babası olduğunu belirterek, "Ben, bunu hiç yaşayamadığımı görüyorum. Yer ve mekan neresi olursa olsun çocuklar anne ve babasıyla kendisini güvende hisseder. Ancak, ben annem ve babam yanımda olduğunda kendimi tehlikede hissediyorum. Çocukluk dönemimi çaldılar. Bir çocuğun koşup oynaması, gülüp eğlenmesi gereken bir dönemde bunlar yaşandı. Bunlar benim için çok büyük bir kayıp. Her çocuk, mutlu bir çocukluk yaşamayı hak ediyor. Yaşadıklarımdan annemin de haberi vardı, bana, 'Karnımızı o doyuruyor. O tutuklanırsa bizi kim besleyecek? Dava açarsan, 'İftira atıyor derim, yalanlarım. Kızlığın mı bozuldu, gebe mi kaldın? Ne var bunda bu kadar büyütecek' dedi. Tüm söylemleri beni susturmaya yönelik oldu" diye konuştu.
'EŞİM ÇOCUKLARIMIZI SEVERKEN YARGILAMAYA BAŞLADIM'
Eşiyle evlenip anne olduktan sonra yaşadığı travmaların peşini bırakmadığını belirten A.A., "Büyük kızım dünyaya geldiğinde daha koruyucuydum, daha kontrolcüydüm. Etrafımdaki herkes benim için şüpheliydi. Her şeyi yapabilirler diye düşünüyordum. Büyük kızım 5 yaşına geldiğinde kardeşi oldu. Hemen hemen o tarihlerde psikoterapi almaya başlamıştım. Çocuklarımla ilişkim o tarihten sonra daha da düzeldi. Eşim biz evlenmeden önce her şeyi biliyordu. Ona her şeyi anlattım, bunları bilerek evlendik. Eşim çocuklarımızı severken 'Neden böyle yaptın, neden şöyle yaptın' gibi tepkilerim olmaya başladı. Sürekli çocukları severken onu sıkboğaz ediyordum. O da bana, 'Bu böyle olmaz. Çocuklarımı bile içimden geldiği gibi sevemiyorum. Senin bakışların kartal gibi üzerimde, sürekli beni yargılamadan korkuyorum' dedi. Eşimin o cümlelerinden sonra destek almaya karar verdim" ifadelerini kullandı.
'ARAMIZDA DOLAŞMASIN DİYE DAVA AÇTIM, ANCAK HALA ARAMIZDA'
Davayı açmasındaki asıl nedenin, toplum için zararlı olan bu tür insanların tutuklanması olduğunun altını çizen A.A., "Tabii ki geçmişin de hesabını sormak istiyordum ancak ben bir anne olarak, asıl bu tarz insanlar bizim aramızda dolaşmasın diye dava açtım. Biz çocuklarımızı bu dünyada, bu ülkede yetiştiriyoruz veya onları koruyamazsak tedirgin oluyoruz. Ancak amacıma ulaşamadığımı görüyorum. Çünkü, 2016 yılında davayı açmamdan bir ay sonra bana bunları yaşatan kişi tutuklandı. 6 ay tutuklu kaldıktan sonra, tahliye edildi. Yani 2016 yılının aralık ayından bu yana neredeyse 5 yıldır aramızda dolaşıyor. Tutuksuz yargılanıyor ve denetimli serbestlik yasasından faydalanıyor. Böyle bir suç hem yerel mahkeme hem de İstinaf Mahkemesi tarafından onanmışken. Ben suçunu çekmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Manisa Davut CAN
2021-11-13 11:38:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düğünde 'yan baktın' kavgasında tarafları ayırırken öldürüldü
YEREL HABERLER Düğünde 'yan baktın' kavgasında tarafları ayırırken ...
Turgutluspor Afyon'da terleyecek
YEREL HABERLER Turgutluspor Afyon'da terleyecek
Somaspor evinde mücadele edecek
YEREL HABERLER Somaspor evinde mücadele edecek
Akhisarspor telafi peşinde
YEREL HABERLER Akhisarspor telafi peşinde
Gölbaşı Mahallesi’nde 'Halk Günü Toplantısı' yapıldı
YEREL HABERLER Gölbaşı Mahallesi’nde 'Halk Günü Toplantısı' yapıldı
Düğünde 'Yan baktın' kavgası: 1 ölü
YEREL HABERLER Düğünde 'Yan baktın' kavgası: 1 ölü
DSİ ve Milli Emlak arazisine hayvan damı ve depo yapmışlar Manisa'da suları çekilerek kuruma noktasına gelen Marmara Gölünün arazisini tarım alanına çevirmek isteyenlerden sonra yine Gölmarmara ilçesinde DSİ ve Milli Emlak arazilerine hayvan damı ve depo yapanlarda tespit edildi
YEREL HABERLER DSİ ve Milli Emlak arazisine hayvan damı ve depo ...
Selendi'de 'Bir Hareketine Bakar Hayat' uygulaması yapıldı
YEREL HABERLER Selendi'de 'Bir Hareketine Bakar Hayat' uygulaması ...
Turgutlu'da 28 farklı suçtan aranan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Turgutlu'da 28 farklı suçtan aranan şüpheli yakalandı
Manisa'da otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
YEREL HABERLER Manisa'da otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
Otomobil traktöre arkadan çarptı: 1 ölü, 6 yaralı Otomobilin arkadan çarptığı traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobil traktöre arkadan çarptı: 1 ölü, 6 ...
Manisa'da aranan 15 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Manisa'da aranan 15 şahıs yakalandı
Bakan Kasapoğlu Soma Belediyesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu Soma Belediyesini ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu: Cumhur İttifakımızla tüm tuzakları ve oyunları birlikte bozacağız (2)
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: Cumhur İttifakımızla tüm tuzakları ...
Bakan Kasapoğlu: “Gençlerimiz için hiçbir fedakarlıktan geri durmayacağız” Bakan Kasapoğlu, Manisa’da gençlik merkezinin açılışını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: “Gençlerimiz için hiçbir ...
Tuğla fabrikasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı
YEREL HABERLER Tuğla fabrikasında göçük altında kalan işçi ...
Sarıgöl’de polis ve jandarmadan 'Bir hareketime bakar hayat' Projesi uygulandı
YEREL HABERLER Sarıgöl’de polis ve jandarmadan 'Bir hareketime bakar ...
Bakan Kasapoğlu Millet Çarşısını çok beğendi
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu Millet Çarşısını çok beğendi
Kula'da 'Bi hareketine bakar hayat' uygulaması yapıldı
YEREL HABERLER Kula'da 'Bi hareketine bakar hayat' uygulaması ...
Hayati İnanç, 'Osmanlı Müzesi'ne hayran kaldı
YEREL HABERLER Hayati İnanç, 'Osmanlı Müzesi'ne hayran kaldı
Salihli’de “Bi Hareketine Bakar Hayat” temalı emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Salihli’de “Bi Hareketine Bakar Hayat” temalı emniyet ...
Kasalı motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Kasalı motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: ...
Hayati İnanç'a olan ilgi salondan taştı
YEREL HABERLER Hayati İnanç'a olan ilgi salondan taştı
Kuruyan gölü tarım arazisine döndürmeye çalışıyorlar Manisa’nın Gölmarmara ilçesindeki Marmara Gölü yaşanan kuraklık sonrası kuruma noktasına gelirken son bir hafta içinde jandarma tarafından 10’a yakın kişinin kuruyan göl arazisinde tarımsal çalışma başlattığı tespit edildi
YEREL HABERLER Kuruyan gölü tarım arazisine döndürmeye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.