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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hal denetimi sıkı bir şekilde devam ediyor

İHA

Hal denetimi sıkı bir şekilde devam ediyor

İl genelinde şehre kaçak sebze ve meyve girişini önlemek amacıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Hal Denetim ekipleri, denetimlerine ara vermeden devam ediyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Hal Denetim ekipleri, şehre kaçak sebze ve meyve girişini önlemek adına denetimlerini sürdürüyor. Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş, Haller Şube Müdürü Ferda Türker ile birlikte Turgutlu ilçesi Akçapınar mevkiinde denetimlerini sürdüren ekipleri ziyaret etti. Ekiplere çalışmalarında kolaylıklar dileyen Vitaş, “Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde hem üreticimizin hem de tüketicimizin haklarını korumak ve şehrimize kaçak sebzemeyve girişini önlemek adına mevsim şartları ve mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Ekiplerden denetimler hakkında bilgi alan Vitaş, Başkan Cengiz Ergün’ün selamlarını da iletti.

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