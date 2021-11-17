Manisa'da motosiklet denetimleri sıklaştı

Son 5 yılda sadece jandarma bölgesinde 31 vatandaşın hayatını kaybettiği motosiklet ve elektrikli motosiklet kazalarında artış yaşanması üzerine Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel olarak kurulan ekipler, motosikletlere yönelik denetimlerini artırdı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında meydana gelen motosiklet ve motorlu bisikletlerin karışmış olduğu ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında artış olduğunun tespit edilmesi üzerine, farkındalığı artırmak, meydana gelen motosiklet kazalarını azaltmak ve vatandaşları bilgilendirmek amacıyla Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım'ın talimatıyla, Manisa ilçelerinde motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik özel denetim ve bilgilendirme faaliyetleri yapacak özel bir ekip oluşturuldu.



Soma'da 37 motosiklet trafikten men edildi

Soma ilçesinde bugün, İlçe Jandarma Komutanı koordinesinde yapılan motosikletlilere yönelik özel denetime; 4 Jandarma Motosikletli Trafik Timi, 3 Jandarma Motosikletli Asayiş Timi, 1 Jandarma Trafik Timi, 3 Jandarma Asayiş Timi olmak üzere toplam 11 Tim, 44 personel katıldı. Denetim sonucunda, 338 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edilirken, toplam 25 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Denetimde 5'i buluntu, 1'i çalıntı üzere toplam 37 araç trafikten men edilirken 421 sürücüye 'Güvenli sürüş kuralları' konusunda bilgilendirme yapıldığı açıklandı.



Son 5 yılda 31 kişi öldü

Manisa’da jandarma sorumluluk alanında son 5 yılda motosiklet ve motorlu bisikletlerin karıştığı 30'u ölümlü, 1.328'i yaralanmalı olmak üzere toplam 1358 trafik kazası meydana geldiği açıklandı. Jandarma bölgesinde meydana gelen kazalarda 31 kişi hayatını kaybederken 1.358 kişi ise yaralandı.

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