Salihli Kızılay dereceye girenleri ödüllendirdi

Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi tarafından Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler, okullarında düzenlenen törenlerle ödüllendirildi.

“Kızılay” konulu yarışma Resim, Şiir ve Kompozisyon olmak üzere 3 ayrı kategoriden oluştu. Yarışmada derece giren eserler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün tespit ettiği seçici kurul tarafından belirlendi. Dereceye giren tüm öğrencilere ödülleri kendi okullarında düzenlenen törenlerde Salihli Kızılay Şube Başkanı Cüneyt Musal ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri tarafından verildi.

Yarışmada Şiir dalında 1’inci Milli Egemenlik Ortaokulu öğrencisi Kadir Kaan, 2’inci Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Beyza Nur Çelik, 3’üncü Fatih Ortaokulu öğrencisi Fadime Gül Köse, Kompozisyon dalında 1’inci Milli Egemenlik Ortaokulu öğrencisi Sümeyra Karagöz, 2’inci Özel Salihli Düşünür Koleji öğrencisi Ali Efe Tosun, 3’üncü Milli Egemenlik Ortaokulu öğrencisi Zeynep Ceylin Yüksel, Resin dalında 1’inci Rüştü Akbıyıkoğlu Ortaokulu öğrencisi Nisa Tezcan, 2’inci Rüştü Akbıyıkoğlu Ortaokulu öğrencisi İkranur Nehir Coşkun, Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu öğrencisi Bahar Süner oldu. Yarışmada 1’inci olan öğrencilere tablet, 2’inci olan öğrencilere akıllı bileklik, 3’üncü olan öğrencilere bluetooth kulaklık hediye edildi. Resim dalında mansiyon ödülüne layık görülen Durasıllı Mimar Sinan Ortaokulu öğrencisi Pelize Kocabaş ve Hacıbektaşlı Ortaokulu öğrencisi Nurbanu Yuka’ya ise çeşitli hediyeler verildi.

Törenlerde Konuşan Salihli Kızılay Şube Başkanı Cüneyt Musal, öğrencilere Kızılay ve Kızılay Haftası ile ilgili bilgiler verdi.

Törende ayrıca öğrenciler derece elde ettiklerini eserlerini sundu.

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