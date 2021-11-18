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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kayda, Bakan Pakdemirli ile Salihli’nin projelerini görüştü

İHA

Başkan Kayda, Bakan Pakdemirli ile Salihli’nin projelerini görüştü

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Ankara programı kapsamında Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'yi ziyaret ederek, ilçenin projelerini ve taleplerini iletti. Başkan Kayda, ziyarette Salihli’ye kazandırılan hizmetlerle ilgili bilgiler vererek, Bakan Pakdemirli’den yeni projelere destek istedi.
Ankara’da temaslarda bulunan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'yi ziyaret ederek, Salihli’nin yeni dönem çalışmalarını anlattı.
Bakan Pakdemirli’ye Salihli’nin yeni dönem projeleri ve yatırımları hakkında bilgiler veren Başkan Kayda, “Cumhur İttifakı çatısı altında hükümetimizin gücü, Bakanlarımızın ve Manisa Milletvekillerimizin destekleriyle hep birlikte güzel şehrimizi daha büyük hizmetlerle buluşturacağız. Bugünkü Ankara programımızda, MHP Grup Başkanvekilimiz ve Manisa Milletvekilimiz Erkan Akçay ve Selendi Belediye Başkanımız Nurullah Savaş ile birlikte Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'yi ziyaret ederek projelerimiz hakkında bilgiler verdik. Nazik ev sahipliğinden dolayı Bakanımıza şükranlarımızı arz ederim” dedi.

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