Eski başkanın adı hayır çeşmesinde yaşayacak Manisa’nın eski belediye başkanlarından Ersan Atılgan adına ailesi ve Şehzadeler Belediyesinin destekleriyle yaptırılan hayır çeşmesi görev yaptığı belediye binasının önünde dualarla açıldı

Manisa Belediyesi’nin eski belediye başkanlarından merhum Ersan Atılgan adına, yıllarca hizmet verdiği ve şimdi Şehzadeler Belediyesi hizmet binası olarak kullanılan binanın önünde, belediyenin destekleri ile Atılgan ailesi tarafından yaptırılan hayır çeşmesi, dualarla açıldı. Açılışta Atılgan ailesi tarafından vatandaşlara da lokma hayrı yapıldı.

Manisa Belediyesi’nin eski belediye başkanlarından merhum Ersan Atılgan adına yıllarca hizmet verdiği belediye binası önüne ailesi tarafından bir hayır çeşmesi yaptırıldı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’in destekleri ile yaptırılan çeşme Ersan ailesinin üyeleri ve vatandaşların katılımıyla dualar eşliğinde açıldı. Vatandaşlara yayla suyu iç imkanı tanıyacak çeşmenin açılışında merhum Başkan Ersan Atılgan’ın ruhuna dualar edildi, hayrı için vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.



“Hayrı kazandırdıkları için ailesine çok teşekkür ediyorum”

Açılışta konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Allahu Teala her nefis ölümü tadacaktır buyuruyor. Bizler de bütün inananlar olarak bun iman ediyoruz. Bizim inancımıza göre asıl olan öldükten sonra iyilikler, güzellikler ve hayır duaları ile anılabilmektir. Peygamber Efendimiz vefa imandandır buyurmuştur. Müslümanların, bizlerin vefalı olması lazım. İşte bugün bir hayrın tecellisi, bir vefanın göstergesi olarak bir aradayız. Manisa’mıza sayısız hizmetleri olan ve rahmeti rahmana kavuşan değerli büyüğüz, başkanımız Ersan Atılgan için yapılan bir çeşmenin önündeyiz. Böyle bir hayrı kazandırdıkları için ailesine çok teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlarını kabul etsin. Buradan yayla suyu akacak. Suyun buraya ulaşmasına biz de destek verdik. Bakkal Sadullah Burgulu amcamızın da destekleri oldu ona da çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu sudan içenler şifa bulsunlar. Her su içildiğinde bunun hayrı değerli başkanımız Ersan Atılgan’ın ruhuna değsin. Kabri cennet bahçelerinden bir bahçe mekanı cennet olsun. Ne mutlu başkanımıza çok güzel bir ailesi var, hayırlı evlatları var. Biz de bu aile ile gurur duyuyoruz. Yıllarca hizmet ettiği belediye binasının önünde arzu ettik ki böylesi bir hayratı olsun. İnsanlar anıp, dua etsinler. Ben bir kez daha değerli başkanımıza Allah’tan rahmet diliyorum.” şeklinde konuştu.



Atılgan ailesi Başkan Çelik’e teşekkür etti

Daha sonra konuşan merhum Ersan Atılgan’ın oğlu Gürkan Atılgan ise ailesi adına yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Babamızın yıllarca hizmet verdiği belediye hizmet binasının önünde böyle bir hayrı babamıza uygun gördük. Babamıza verdiği değer için Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik’e çok teşekkür ediyorum. Sağlında da babam Ömer Başkanı çok severdi. Allah razı olsun. Manisa’ya hizmet eden kişileri öldükten sonra da anmak, vefa göstermek bizi ailesi olarak çok mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum.”

Çeşmenin açılışına Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Atılgan ailesinin yanı sıra, Manisa Ticaret Borsası Başkanı ve merhum Ersan Atılgan'ın damadı Sadık Özkasap, Şehzadeler Belediyesi başkan yardımcıları, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.

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