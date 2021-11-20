Kumar oynatılan kıraathaneye jandarmadan baskın

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, işletme sahibi ile 6 şahsı kumar oynarken yakaladı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere Mahallesinde, gece yarısından sonra işletmeciliğini Y.Y.'nin (34) yaptığı kıraathanede, alınan duyum üzerine Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ile Manisa İl Jandarma İstihbarat Şube ekipleri R.B. (46), A.Y. (46), O.K. (30), E.H.(49), A.K. (42), R.Ç. (52) isimli şahısların masa üzerinde bulunan kumar pulları, iskambil kağıtları ile nakit para karşılığında kumar oynadığı tespit edildi. Olayda ele geçirilen kumar pullarına, iskambil kağıtlarına ve 3 bin 110 TL kağıt banknot paraya el koyularak, jandarma tarafından geçici olarak muhafaza altına alındı.

İşletme sahibi olan Y.Y. isimli şahıs “Kumar oynatmaya yer temin etme” suçundan şüpheli sıfatı ile ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı. Nöbetçi Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek olayla ilgili tahkikata başlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.