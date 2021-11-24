Manisa TB Anadolu Lisesinde Öğretmenler Günü kutlandı

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, kentin eğitimöğretimde en başarılı okulları arasında yer alan Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesini ziyaret ederek, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı ve sınıfları gezerek öğrencilere başarılar diledi.

2010 yılında Manisa Ticaret Borsası tarafından eğitim ve öğretime kazandırılan ve Milli Eğitim Bakanlığına devredilen Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesinde Öğretmenler Günü kutlama programı düzenlendi. Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, programa katılarak Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi idarecilerini ve öğretmenlerini ziyaret etti ve 24 Kasım Öğretmenler Günlerini kutladı.

Okul Müdürü İlhan Kurban, Müdür Yardımcısı Samet Güleryüz ve Okul Aile Birliği Başkanı Nevin Becerikli ile birlikte okulda incelemelerde bulunan Başkan Özkasap, fiziki anlamda okulun eksikliklerinin giderilmesi konusunda da Manisa Ticaret Borsası olarak her zaman destek olduklarını ve bundan sonra da olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Öğretmenlere çeşitli hediyeler veren ve sohbet eden Başkan Sadık Özkasap, proje okulu olan Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesinin yaptığı başarılı çalışmalar ile adından sıkça söz ettirdiğini ve tecrübeli eğitim kadrosuyla Manisa’nın en çok tercih edilen okulları arasında yer almasının kendileri için de gurur vesilesi olduğunu kaydetti.

Başkan Sadık Özkasap şöyle konuştu: “Öğretmenlik, kutsal ve çok önemli bir meslektir. Öğretmenlerimiz, Ulusal değerlerimizi korumak ve yeni nesillere aktarmak, Ülkemizin kalkınmasında rol oynayacak beyinler yetiştirmek ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşmamıza katkı sağlayacak projeler üreterek çok onurlu bir görevi üstlenmiş bulunuyorlar. Kendilerini günlerini kutluyor ve başarılar diliyorum. Bu vesile ile Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyorum”

Başkan Özkasap daha sonra 9. sınıfları ziyaret ederek öğrencilere derslerinde başarılar diledi. Okul Müdürü İlhan Kurban ve Okul Aile Birliği Başkanı Nevin Becerikli ile de sohbet eden Başkan Özkasap, Manisa Ticaret Borsası olarak Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesine destek vermeye devam edeceklerini iletti.

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