AK Parti’li Yavaş: "Kadına yönelik şiddet konusu, üzerinden siyaset yapılmayacak kadar hassas ve insani bir konudur"

AK Parti Manisa Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın toplantısı düzenlendi.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir araya gelen AK Parti Manisa Kadın Kolları Başkanlığı basın açıklaması yaptı. AK Parti Manisa Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş tarafından yapılan açıklamada kadına yönelik şiddetin tüm dünyada bir sorun olduğuna vurgu yapıldı. Yavaş, Kadına yönelik şiddet, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen, kadının insan hakları ihlaline yol açan her türlü tutum ve davranıştır. Kadına yönelik şiddet sadece ülkemizde değil maalesef tüm dünyada bir sorundur. AK Parti olarak, kurulduğumuz ilk günden itibaren kadına yönelik şiddetle mücadelede reform niteliğinde adımlar attık. 2002 yılında yola çıkarken kılavuz edindiğimiz Seçim beyannamemizden itibaren, kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılığımızı ifade ettik” dedi.

2004 yılında Anayasa’da pozitif ayrımcılık ilkesini düzenlediklerini belirten Yavaş, “2004 yılında Anayasa'da pozitif ayrımcılık ilkesini düzenledik. 2005 yılında Türk Ceza Kanununda yaptığımız değişiklik ile 'Töre Nedeniyle' ifadesini ekleyerek, Töre cinayetleri faillerine en yüksek cezaları getirdik. Medeni Kanun, İş Kanunu’nda yaptığımız düzenlemelerle kadını güçlendiren politikalar ve uygulamalarla yolumuza devam ettik. 81 ilde ŞÖNİM’leri kurduk. KADES, elektronik kelepçe, ALO 183 çağrı hattı, bakanlıklar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, eğitimler, eylem planları ile topyekun mücadele kararlılığımız artarak devam ediyor. Bizim medeniyetimiz; kadın, erkek, çocuk, her bir insana muhabbeti, sevgiyi esas alan bir medeniyettir. Biz, şiddet kimden gelirse gelsin, kime karşı yapılırsa yapılsın, fiziksel, psikolojik her türlüsüyle mücadelede kararlıyız. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve kıymetli Hanımefendi’nin de önemle vurguladıkları gibi 'kadına şiddet, insanlığa ihanettir' AK Parti teşkilatları olarak, her adımımızda bu bilinçle hareket ediyor, her fırsatta dile getiriyoruz. Tek bir kadına yönelik şiddete daha tahammülümüz yok. Sadece ev içi değil, başta PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinin kadınlara ve çocuklara yaptığı her türlü şiddetle kararlılıkla mücadele edeceğiz. Var olan çözüm önerilerimize yenilerini ekleyerek, canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Toplumumuzu derinden etkileyen şiddet konusunun temeline inildiğinde, çözümün topyekun mücadele ile sağlanacağına inanıyoruz. Öyle ki, kadına yönelik şiddet konusu, üzerinden siyaset yapılmayacak kadar hassas ve insani bir konudur. Yakın zamanda, Cumhurbaşkanımız, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı’nın dördüncüsünü açıkladı. Ardından boşanmış eşe karşı işlenen şiddet suçuna da, ağırlaştırıcı hükümler getirilmesi dördüncü Yargı Paketinde düzenlendi. Attığımız tüm bu adımlar, kadına yönelik şiddet konusundaki kararlılığımızın en iyi göstergesidir” diye konuştu.

Basın açıklamasına AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı da katılarak destek verdi.

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