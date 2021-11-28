Akhisarspor fırsat tepti

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AKHİSAR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde henüz 28'inci dakikada 10 kişi kalan Şanlıurfaspor önünde sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Akhisarspor, 3 puanı kaçırdı. Eksik rakibi karşısında 2 kez yenik duruma düşen Akigo, 1 puanı 50 ve 82'nci dakikalarda Serkan Sefil'in attığı 2 golle kurtarırken yine çıkışa geçemedi. Bu sezon evinde 7 maçta 2 galibiyet alabilen yeşil-siyahlı ekip, iç sahadaki etkisiz performansıyla zirve yarışına ortak olma fırsatını tepti. Akhisarspor, grupta 14 haftada topladığı 17 puanla 14'üncü sırada yer alıyor.

Akhisar, hafta içinde 2 Aralık Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)

2021-11-28 11:52:46



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