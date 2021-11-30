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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunusemreli güreşçiler İzmir'den başarıyla döndü

İHA

Yunusemreli güreşçiler İzmir'den başarıyla döndü

Yunusemre Belediyesporlu güreşçiler, İzmir'de yapılan grekoromen turnuvasından madalya ve kupayla döndü. Yunusemre Belediyespor güreşçileri toplam 9 madalya ve takım halinde ikincilik elde etti.
Yunusemre Belediyespor’un güreşçileri, İzmir Bayraklı'da yapılan Kadir Alkanat U13 Grekoromen Güreş Bölge Şampiyonası'na damga vurdu. Toplamda 9 madalya alan sporcular, takım halinde de ikincilik kupasını Manisa’ya kazandırdı. Turnuvada Civan Yalçın, Muhammed Taha Göçeden, Hasan Turşak altın madalya alırken, Bedirhan Çakır, Şeref Hüseyin Baki, Beytullah Kalay gümüş, Cemil Öksüz, Hasan Hüseyin Akbıyık, Erkan Tekin de bronz madalya elde etti. Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, dereceye giren sporcular ile başarıda emeği olan antrenörleri tebrik etti. Altyapıya verdikleri önemle yeni yetenekleri çıkarmaya devam edeceklerini belirten Alkan, ana hedeflerinin milli takıma sporcu kazandırmak olduğunu söyledi.

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