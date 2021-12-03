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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da öğrencilerin okuma hızını yüzde 300 arttıracak eğitim

İHA

Manisa'da öğrencilerin okuma hızını yüzde 300 arttıracak eğitim

Manisa'da öğrencilerin okuma hızını arttırmak ve okuduklarını daha kolay anlayarak eğitimlerine katkı sunmak amacıyla TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi konferans salonunda "Etkin ve Hızlı Okuma Eğitimi" verildi.
Manisa'da 11. ve 12. sınıf 91 öğrenciye yönelik TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi konferans salonunda "Etkin ve Hızlı Okuma Eğitimi" verildi. Öğr. Gör. Ferhat Şahin tarafından verilen eğitimle öğrencilerin hızlı okuma yeteneklerini geliştirip başta üniversite sınavında olmak üzere hızlı okuyan ve okuduğunu anlayan bireyler haline getirilmesi hedefleniyor.
Eğitimlerin iki gün sürdüğünü belirten Okul Müdürü Fulya Kumbaracı, “Öğrencilerin okuma hızını yüzde 300 artırmayı hedefleyen bu eğitimle aynı zamanda kitapları çok kısa süre içerisinde okuyup anlayarak öğrencilerin sınav başarısını ve sınavlarda yaşamış oldukları süre sorununu çözebilmeleri amaçlanmıştır. Bununla beraber soru çözüm teknikleri ile ilgili önemli bilgiler de paylaşılarak öğrencilerimizin YKS hazırlık süreçlerine katkıda bulunmak hedeflenmiştir. Bu eğitim sürecine katkı sağlayan öncelikle Gelişim Üniversitesi’ne, eğitimcimiz Öğr. Gör. Ferhat Şahin'e ve TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi okul idaresi ve öğretmenlerine aynı zamanda okulumuz psikolojik danışmanı Kasım Can Çelik’e teşekkür ederim” diye konuştu.

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