Alaşehir’de meyve yüklü kamyonet şarampole devrildi

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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği meyve yüklü kamyonet, şarampole devrildi. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza, Salihli – Alaşehir karayolu Piyadeler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.C. (61) yönetimindeki Hyundai marka 45 ZA 3843 plakalı meyve yüklü kamyonet, Alaşehir yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Takla atan kamyonet tekerleklerinin üzerinde durdu. Kazada sürücü N.C. hafif yaralanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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