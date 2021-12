Milli karatecilere destek büyüyor

'MADE IN TURKEY' ibaresi değişti

Manisa Mesir Karate Spor Okulunun ulusal ve uluslararası alanda madalyalara sahip olan milli sporculara Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğünden de destek geldi.

Mesir Karate Spor Okulu'nun milli sporcuları Nurbade Büber, Sümeyye Teke, Gülçin Akyıldız ve Batuhan Bayır ile antrenörler Enes Eşsiz ile Ali Eşsiz, Manisa İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Akkuyu ve Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy'u makamlarında ziyaret etti.

Madalya kazansın, kazanmasın sporcuların hepsinin göğüslerinde taşıdıkları ay yıldıza layık olabilmek adına son saniyeye kadar mücadeleden vazgeçmediklerini ve ellerinden gelenin en iyisini yapmanın çabasında olduklarını kaydeden Manisa İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Akkuyu sporcuları tebrik ederek Manisa'yı ve Türkiye'yi temsil eden sporcuların her zaman destekçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.

Türkiye'yi temsil eden sporcuların her birinin şerefe kavuşmuş kahramanlar olduğunu vurgu yapan Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy da milli sporculara çeşitli hediyeler takdim ederek her zaman destekçi olacaklarını belirtti.

Ziyaretlerde milli sporcu ve antrenörlerine Uluslararası Üniversiteler Birliği Türkiye Ekonomi Müsteşarı ve İhyaDer Yönetim Kurulu Başkanı Harun Budaklar da eşlik etti.

