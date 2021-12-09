Vali Karadeniz, İnşaatı Devam Eden Okullarda İncelemelerde Bulundu

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa'nın merkez ilçeleri Şehzadeler ve Yunusemre'de yıkılıp yeniden yapımına başlanan okulların inşaatlarında incelemelerde bulunarak, çalışmalarda gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Yaşar Karadeniz, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ile birlikte ilk olarak Yunusemre ilçesinde yıkımı gerçekleştirilerek Milli Eğitim Bakanlığı Genel Bütçesinden karşılanan ve Toplu Konut İdaresi tarafından yapımı yeniden gerçekleştirilen 24 derslikli Vakıfbank Türkbirliği İlkokulu ile 32 derslikli Atatürk Ortaokulu inşaatında incelemelerde bulundu. Vali Karadeniz, kaba inşaatı tamamlanmış olan okullarda yapım çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Vali Karadeniz daha sonra 2020 yılı ağustos ayında yapımına başlanılan Şehzadeler Kız İmam Hatip Lisesi ve Pansiyonu inşaat alanında incelemelerde bulundu. 24 derslikli okul ve 100 öğrencilik pansiyon yapım işi hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Karadeniz son olarak Şehzadeler Gediz Ortaokulunda yapımı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve geçici kabul sürecinde bulunan prefabrik spor salonunda incelemelerde bulundu.



Öğretmenlerle sohbet etti

Vali Yaşar Karadeniz, incelemeler sonrasında Gediz Ortaokulunda öğretmenlerle bir araya geldi. Öğretmenlerle sohbet ederek öğretmenlik mesleğinin önemini belirten Vali Karadeniz, Covid19 salgını kapsamında okullarda uygulanan tedbirlere uyulması ve aşı hakkı bulunan öğretmen, öğrenci ve veliler başta olmak üzere eğitim faaliyetlerinin içerisinde bulunan herkesin mutlaka aşılarını yaptırmaları gerektiğinin altını çizdi. Öğrencilerin iyi gözlemlenmesi gerektiği ve okula devamlılıklarının sağlanmasının özellikle bağımlılıkla mücadelede önemli olduğunu da vurgulayan Vali Karadeniz, bu konuda öğretmenler ve okul idaresine önemli görevler düştüğünü söyledi.



"Deprem riski bulunan okullarda yeniden yapım ve güçlendirme çalışmaları devam ediyor"

Manisa’da eğitimde fiziki şartları iyileştirme konusunda yapım ve güçlendirme çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Vali Karadeniz, “Yıkım kararı alınan okulların tamamına yakını yıkıldı.2021 yılı için yatırım programına alınan yeni yapım proje sayımız 23.Bunun 21 tanesi okul, 1 tanesi kapalı spor salonu, 1 tanesi de yurt yapımı. 2020 ve 2021 yıllarında toplam 34 tane okulumuz da güçlendirme programı içerisine alındı. Yeni yapılan okulların tamamlanmasıyla birlikte Manisa’da artık okullarımızda depremden kaynaklı riskimiz yok denecek kadar azalmış olacak. Bizde bugün yapımı devam eden okullarımızda incelemelerde bulunarak çalışmalara ilişkin bilgi aldık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.