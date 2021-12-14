Salihli'de ev kundaklayan 2 şüpheli, Kula'da yakalandı (2)

Bu aracı 16 yaşında olan da sürebilecek!

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ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Mert Vayki'nin (19) Özyurt Mahallesi'ndeki evini kundakladıkları ve havaya ateş ederek çevre güvenliğini tehdit ettikleri suçlamsıyla aranrıken Kula'da yakalanan şüpheli Mesut B. ile Mustafa K., polisteki işlemleriin ardından adliyeye sevk edildi. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA) DHA-Genel Türkiye-Manisa Emre SAÇLI

2021-12-14 08:12:37



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