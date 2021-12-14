Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 - Ankara Keçiörengücü: 1

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Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında Ankara Keçiörengücü 11 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar

4. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Özgür’ün pas olarak kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı önüne alan Tabekou’nun sert şutunda meşin yuvarlak direğin hemen üstünden auta gitti.

11. dakikada Iskandarlı’nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Fatih’in kafa vuruşu direğin hemen yanından dışarıya çıktı.

32. dakikada Ankara Keçiörengücü’nde Talha’nın rakip ceza yayının hemen sağından kullandığı serbest vuruşta kaleye yönelen topu kaleci Birkan tokatlayarak kornere çeldi.

57. dakikada Eze’nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Iskandarlı’nın sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten dönerek, altıpas önündeki Uğur’da kaldı. Uğur’un orta şut karışımı vuruşuna Olawoyin, altıpas içinde dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 01

62. dakikada Manisa FK atağında savunmanın arkasına iyi sarkarak topu önüne alan Tabekou, ceza sahası içerisinde kaleci Hüseyin’in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Volkan Bayarslan penaltı kararı verdi.

63. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Gakpa, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 11

74. dakikada Ankara Keçiörengücü savunmasında Ogün’ün ters kafa vuruşunda meşin yuvarlağı önünde bulan Kemal’in ceza yayının içinden sert şutunu kaleci Hüseyin, tokatlayarak kornere çeldi.

86. dakikada Hamza’nın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Olawoyin’in şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.



Stat: Mümin Özkasap Stadı

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Erkan Akbulut xx, Suat Güz xx

Manisa FK: Birkan xx, Mehmet Yılmaz xx (Ahmet dk. 55 x), Landre xx, Veli xx, Özgür xx (Anıl dk. 74 x), Gakpa xx, Nizamettin xx, Hakan x (Andre Sousa dk. 45 xx), Diallo xx, Tabekou xxx, Okan x( Kemal dk. 55 x)

Yedekler: Samet, Kubilay, Yiğit, Sadi, Taha

Teknik Direktör: Turgay Altay

Ankara Keçiörengücü: Hüseyin xx, Ogün xx (Abdulkadir dk. 83 ?), Mehmet Tayfun xx, Fatih xx, Iskandarlı xx (Hamza dk. 80 ?), Ackah xx, Uğur xx, Talha xx, Olawoyin xxx, Djibrilla xx (Taşkın dk. 69 x), Eze xx

Yedekler: Boran, Haşim, Bilal, Ali Yavuz, Ömer, İbrahim, Berkan

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller: Olawoyin (dk. 57) (Ankara Keçiörengücü), Gakpa (dk. 63 pen.) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Ackah, Hüseyin, Taşkın (Ankara Keçiörengücü), Veli, Mehmet Yılmaz, Birkan (Manisa FK)

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