Manisa'da minibüs tıra arkadan çarptı: 2 ölü Önündeki tıra çarpan minibüste bulunan iki kişi hayatını kaybetti

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Manisa'nın Kula ilçesinde tıra arkadan çarpan minibüste bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.



Kaza, 20.30 sıralarında İzmirAnkara D300 Karayolu Kovukdere mevkiinde meydana geldi. Uğur Atalan (36) idaresindeki 45 RA 5887 plakalı Hyundai marka minibüs Uşak istikametine doğru seyir halindeyken bir anlık dikkatsizlik sonucu önünde ilerleyen İlhan Çetil idaresindeki 31 V 5644 plakalı tıra arkadan çarptı. Çapmanın etkisiyle minibüsün ön kısmı tırın altına girerken minibüs sürücüsü Uğur Atalan (36) ve minibüste bulunan Erbil Aktaş feci şekilde can verdi. Olay yerine çok sayıda 112, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri minibüs içinde hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenlerini sıkıştıkları yerden çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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