Yunusemre Millet Kıraathanesi öğrencilerin uğrak noktası oldu

Yunusemre Millet Kıraathanesi, her yaş grubundan kitapseveri konuk ediyor. Özellikle öğrencilerin rağbet ettiği kıraathanede, öğrenciler sınavlara da hazırlanıyor.

Ege Bölgesi’nde ilk olarak Yunusemre Belediyesi tarafından hizmete açılan Millet Kıraathanesi, yoğun ilgi görüyor. Kaynak Mahallesi 4000 sokak No: 1/D adresinde her yaş grubundan onlarca kitapseveri ağırlayan Millet Kıraathanesi’ne özellikle öğrenciler rağbet ediyor. Yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler, kıraathanede rahatlıkla ders çalışabildiklerini söyledi. Öğrencilerden Öykü Demirbaş, “Buraya ders çalışmak için geliyorum. Sessiz ve güzel olduğu için verimli ders çalışıyorum. Diğer öğrenciler de kesinlikle buraya gelmeliler. Burada daha iyi odaklanabileceklerini düşünüyorum. Bizlere bu imkânı sunduğu için Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür ederim.” derken, Yusuf Ali Memişoğlu da şunları söyledi: “Sessiz ve imkânları güzel olduğu için burayı tercih ediyorum. Buradaki kitaplardan ve materyallerden yararlanıyorum. Burayı şehrimize kazandıran Belediye Başkanımıza teşekkür ederim.”

