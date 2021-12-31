Akhisar’ın prestij caddelerinde hummalı çalışma

Akhisar’ın en işlek caddelerinden olan Şehit Polis Cemal Ilgaz Caddesi ve Hilaliye Caddesi’nde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan prestij cadde çalışması tüm hızıyla devam ediyor.

Akhisar’ın en işlek caddelerinden olan Şehit Polis Cemal Ilgaz Caddesi ve Hilaliye Caddelerinde değişim başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından baştan aşağı yenilenecek olan caddede yürütülen çalışmaları, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Doğan Ensivri ve Cemal Gürmen, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Füzün, Akhisar Muhtarlık İşleri Sorumlusu Ali Aybars Özbilgin, Hürriyet Mahallesi Muhtarı Yakup Tikmen ve Paşa Mahalle Muhtarı Nazif Doğan ile birlikte inceledi. İncelemeler sırasında, cadde üzerindeki vatandaşlarla sohbet ederek, çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, 2022 yılı içerisinde ilçenin ışıl ışıl iki caddeye kavuşacağına dikkat çekti.

Çalışmalar hakkında teknik bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün önderliğinde prestij cadde yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kısa zaman önce Hilaliye ve Cemal Ilgaz Caddesi’nde çalışmalarımızı başlatmıştık. Burada ilk etapta MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından içme suyu hatları tamamlandı. Hilaliye Caddesi’nde de içme suyu hatları çalışmasının tamamlanmasının ardından yağmur suyu hattı çalışması başladık. Ardından Cemal Ilgaz Caddesinde de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yağmur suyu hattı çalışmalarını tamamladığımız yerlerde de kaldırım çalışmalarına başlayacağız. Sonrasında asfalt ve aydınlatma çalışmasıyla ışıl ışıl iki prestij caddesini Akhisar’a kazandırmış olacağız” dedi.

Hilaliye Caddesi’ne yağmur suyu hattı çalışmalarına devam ettiğini belirten Akhisar Muhtarlık İşleri Sorumlusu Ali Aybars Özbilgin, “Bir yandan da 15 sokak dediğimiz Gölmarmara yolunda MASKİ Genel Müdürlüğü içme suyu hatları yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar sırasında esnafımız biraz sıkıntı çekiyor. Sağ olsun vatandaşlarımız da bu konuda sabırlılar. Ardından kaldırımlar da çalışmalara başlayacağız. Kaldırımları yaparken çok önemli bir noktayı belirtmek istiyorum. Kapının önlerinde kanal parsellerinin sürekli kazınmaması için tüm parsellere abone sayısı kadar kompozit kapak takacağız. Bu çalışmamamızı anlattığımız vatandaşlarımız oldukça memnun oluyor. Çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

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