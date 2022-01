Yeni yılı tombalalı kumar oynayarak karşılayanlara ceza yağdı Manisa'da jandarma ekipleri tombala çekmek suretiyle kumar oynayan 12 kişiye 16 bin 32 TL ceza kesildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir kahvehanede yeni yılın ilk saatlerinde tombala çekmek suretiyle kumar oynadığı tespit edilen 12 kişiye toplam 16 bin 32 TL para cezası uygulandı. İşletme sahibi ile birlikte 2 kişiye de kumar oynatmaktan adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Horzumkeserler Mahallesi'nde bugün saat: 01.30 sıralarında tombala çekmek suretiyle kumar oynandığı duyumunu alan jandarma ekipleri M.E. (37) isimli şahsın işletmekte olduğu kahvehaneye baskın düzenledi. Yapılan kontrolde kahvehane içerisinde masaların üzerinde tombala kartları ve çay markaları olduğu ayrıca A.S. (57) isimli şahsın elinde bulunan bez torba içerisinde tombala taşlarının olduğu tespit edildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi veren jandarma ekipleri, para karşılığı kart vermek sureti ile kumar oynatmaktan 2 kişi hakkında adli işlem başlattı. Ayrıca kahvehanede kumar oynadığı tespit edilen İ.K. (42), Ö.A. (45), H.Y. (51), H.E. (56), İ.Y. (61), S.K. (40), M.K. (57), A.E (51), D.Y. (40), H.Y. (42), A.I. (44) ve D.K. (42) isimli şahıslar hakkında idari yaptırım karar tutanağı tanzim edilerek kişi başı 1336 TL olmak üzere toplam 16 bin 32 TL para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.