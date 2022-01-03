Motosikletiyle koyuna çarpan sürücü yaralandı

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Manisa'nın Selendi ilçesinde yoldan geçen koyuna çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Selendi ilçesine bağlı Havaoğlu Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 U 6481 plakalı motosikletiyle Havaoğlu Mahallesi'nden Selendi istikametine seyir halinde olan Y.Ö., yoldan geçen koyuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savrulurken, sürücü Y.Ö. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk olarak Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.Ö, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Tedavisi süren Y.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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